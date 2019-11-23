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Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Мошенники давят на жалость и взывают к состраданию

суббота, 23 ноября 2019, 12:22
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Мошенники давят на жалость и взывают к состраданию Фото: Getty Images

Всемирная паутина предоставляет широчайшие возможности всем: не только порядочным людям, но и мошенникам. Следует отметить, что суть мошенничества как явления неизменна, где бы оно не происходило: на улице, в транспорте или же в виртуальном пространстве. Лучше всего его определяет Уголовный кодекс Украины: мошенничество - это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Далее остается разобраться только с основными принципами совершения этого самого обмана. В тонкостях преступной деятельности интернет-аферистов разбирался "Апостроф".

Проанализировав множество случаев мошенничества, приходим к выводу, что базовых принципов его совершения несколько. Рассмотрим основные из них.

Выдача себя за другого

Обычной практикой мошенников является взлом учетных записей пользователей социальных сетей. Далее они от чужого имени рассылают просьбы о срочном займе денег. Предлогом зачастую являются вымышленные неприятности, которые нужно уладить немедленно. Расчет только на то, что жертва второпях сбросит деньги на карточку, не созвонившись со своим другом лично.

К этому же виду мошенничества можно отнести "нигерийские письма", посредством которых к пользователю сети с просьбой о финансовой помощи обращается вымышленный бизнесмен/наследный принц/дипломат. Он обещает щедро отблагодарить жертву, как только вернется в условный Лондон из какого-нибудь Сомали. "Возвращаться" аферист планирует естественно за счет одураченного гражданина. Но и в "Лондоне" у проходимца возникает много проблем: нужно восстановить утраченный паспорт, счет в банке, заплатить какие-то взятки. На все эти цели он будет просить деньги до тех пор, пока будут давать.

Получение денег наперед за несуществующие товары

Мошенники, исповедующее такой принцип, обычно "пасутся" на досках объявлений. Деньги наперед просят за что угодно: начиная от бытовой техники, заканчивая подвозом людей на BlaBlaCar. После перевода аванса или полной суммы на указанный счет "продавец" навсегда пропадает со связи.

Впрочем, иногда преступники проявляют фантазию и при помощи специальных сайтов высылают на телефон жертвы якобы от имени банка фальшивое СМС-сообщение о зачислении денег. Не проверив свой счет с помощью онлайн банкинга, жертва может выслать товар куда-нибудь за рубеж.

Отдельная каста мошенников мониторят сайты-бюро находок. Как только добропорядочный гражданин создает объявление, например, о потере паспорта, ему высылают сообщение о том, что документ найден. Мошенник, с целью войти в доверие, даже указывает номер телефона или связывается с жертвой сам. Стороны договариваются о встрече, но "благодетель" на нее не приходит. Вместо этого он звонит, сообщает о небольшом опоздании, а также указывает счет для зачисления вознаграждения.

Впрочем, у данного вида обмана имеется ахиллесова пята: его практикует настолько большое количество мошенников, что одно объявление о потере документов в первые 30 минут обычно собирает 5-6 откликов о их находке.

Широкое распространение получило мошенничество на рынке трудоустройства. Типичная ситуация: кадровое агентство "Рога и копыта" за определенную суму предлагает подыскать жертве хорошую работу. Получив денежный перевод, контора прекращает общение. В случае скандалов и разбирательств оказывается, что контора предоставляла всего лишь "информационные услуги" и никаких обязательств перед клиентом фактически не имела.

Подобным образом работают также брачные аферисты.

Завладение личной информацией

В социальных сетях человеку может написать "банкир" и предложить кредиты под низкую процентную ставку - от 2 до 5%. При этом он попросит номер банковской карты, CVV и PIN-код. В погоне за "халявой" жертва может забыть, что сотрудники банка не имеют права требовать эту информацию.

Впрочем, мошенники могут выведать необходимую информацию и без общения. Продвинутые преступники для завладения банковскими паролями практикуют "фишинг" (от англ. – "удить"). Метод заключается в создании дублирующей копии или клона известного веб-сайта в целях кражи пароля пользователя или другой защищенной информации. Реалистичность фальшивой страницы такова, что жертва не обращает внимания на отличающийся адрес.

Фальшивые лотереи

Сообщение о выигрыше в лотерею может прийти к пользователю всемирной паутины по какому-угодно каналу связи: по электронной почте, через социальную сеть, мессенджер. Но для того, чтобы забрать автомобиль, деньги, бытовую технику, ему предложат зарегистрировать выигрыш, позвонив по специальному номеру телефона или отослав СМС на короткий номер. Результат предсказуем - списание ощутимой суммы денег.

Сбор средств на "благотворительность"

За последнее время возникло полчище "волонтеров", которые собирают деньги на что угодно: на лечение тяжелобольных детей, амуницию для армии, строительство храмов. Но в действительности, они собирают деньги лишь на себя. Обычная картинка: никакой регистрации, никаких отчетов о расходовании средств и зачастую - личные карточки. Объект сбора средств также может быть вымышленным. Расчет делается на то, что сердобольный гражданин не допустит мысли об обмане и не проверит порядочность сборщиков.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Малоэффективно бороться с интернет-мошенничеством постфактум. Обычно правоохранительные органы вяло расследуют подобные преступления, и они становятся "висяками". Лучше просто не попадаться на удочку обманщиков. Для этого нужно понять, что успешные аферисты - тонкие психологи, умеющие играть на человеческих слабостях, а также диктовать свои правила игры. Характерные признаки мошеннических действий приблизительно одинаковы:

1. Мошенники пытаются пробудить у жертвы чувство легкой наживы, ввести ее в эйфорию и притупить внимание. Предлагают автомобили, кредиты, бытовую технику, туристические поездки по слишком хорошей цене.

2. Мошенник открыто сомневается в добропорядочности жертвы. Доказывая противоположное (предоплата, сообщение личных данных), жертва забывает о необходимости проверить честность самого мошенника.

3. Жертву обескураживают внезапностью предложения и не дают возможности обдумать его условия. Типичная риторика мошенника: нужно поспешить, потом будет поздно.

4. Мошенники давят на жалость и взывают к состраданию.

Как избежать обмана и сохранить свои деньги

Во-первых, необходимо всегда помнить, где можно получить бесплатный сыр. И чтобы не попасть в эту самую мышеловку, фантастически выгодные предложения следует изначально воспринимать со здоровым скепсисом.

Во-вторых, не позволяйте себя торопить. Другая сторона должна уважать ваше право обдумать ее предложение.

В-третьих, не стесняйтесь сомневаться в незнакомых людях и проверять информацию о юридических лицах.

И главное, никому не сообщайте какую-либо личную информацию о себе - ни девичью фамилию матери, ни день рождение любимой бабушки, ни как звали любимого, но давно умершего питомца.

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