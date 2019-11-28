Министерство гомеопатии: почему украинцев лечат бесполезными лекарствами

В современном обществе эффективность гомеопатии все чаще становится поводом для горячих дискуссий. Как правило, споры между сторонниками и противниками гомеопатических средств уходят в плоскость личного опыта, который всегда имеет свои специфические особенности. Между тем, чтобы гражданам не приходилось тратить свое драгоценное время на умственную акробатику, Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии опубликовал в 2015 году результаты масштабного исследования по данной теме.

В отчете содержатся следующие выводы и рекомендации: 1. Нет достоверных доказательств того, что гомеопатия эффективна для лечения заболеваний. 2. Гомеопатия не должна использоваться для лечения заболеваний, которые являются хроническими, серьезными или могут стать серьезными. 3. Люди, которые выбирают гомеопатию, могут подвергнуть риску свое здоровье 4. Люди, рассматривающие вопрос использования гомеопатии, должны сначала получить консультацию у зарегистрированного врача.

Опираясь на работу австралийских ученых, можно утверждать, что никакой пользы от гомеопатии нет. Конечно то, что действующее вещество, стремящееся в процессе разведения к нулю, будет иметь нулевой эффект, можно догадаться и без исследований. Но для того, чтобы подвинуть с теплых мест крупные европейские фармакологические компании, которые давно "застолбили" себя на рынке и имеют серьезных лоббистов во власти, одного понимания существующей проблемы явно мало. Публикация ученых из Австралии вызвала серьезный резонанс в СМИ и подарила шанс европейским рационалистам.

Великобритания

В 2010 году парламентский комитет науки и технологий характеризует в своем отчете гомеопатию как неэффективный метод лечения, объясняя веру в её целебные свойства эффектом плацебо: "Воспринимаемая эффективность была на самом деле исключительно из-за эффекта плацебо". Возможно этот отчет так бы и пылился, дожидаясь своего времени. Но в 2017 году Национальная служба здравоохранения Великобритании, вдохновленная исследованиями австралийских ученых, назвала гомеопатические средства "фиктивными препаратами" и объявила гомеопатии войну. Вооружившись отчетом за 2010 год и австралийскими документами, Минздрав пошел в наступление и прекратил финансирование всех научных исследований в области гомеопатии.

Второй атакой Министерство здравоохранения нанесло удар гомеопатии в сфере страховой медицины - теперь медицинская страховка не компенсирует затраты за данный вид лекарств. Стоит отметить, что в ходе второй атаки Минздраву оказали сопротивление и вынудили отступить в стены Высшего суда, но и там у гомеопатов не хватило аргументов для защиты своих позиций. Далее Минздрав Великобритании попытался развить успех, потребовав от правительства запретить врачам назначать гомеопатические препараты. Однако правительство Соединенного королевства не поддержало эту идею, назвав гомеопатию признанным и популярным методом лечения в Европейском Союзе. Вполне возможно, что у правительства были и другие причины - в свое время королеву Англии лечил покойный врач-гомеопат Питер Фишер, а в 2018 году принц Чарльз стал патронатом гомеопатического общества Faculty of Homeopathy.

Франция



Нелегко было пересматривать свое отношение к гомеопатии и французам. Во Франции находится крупнейшей в мире производитель и дистрибьютор гомеопатических лекарств - Boiron. Тем не менее во Франции также решили обратить внимание на лекарства с сомнительной эффективностью. Национальный медицинский совет Франции отверг гомеопатию как лекарство, назвав препараты "шарлатанством". С 2020 года французская система страхования не будет оплачивать расходы на гомеопатические лекарства в связи с "отсутствием научных доказательств пользы этих препаратов". Это решение принял президент Франции Эммануэль Макрон на основе рекомендаций Высшего научного органа здравоохранения Франции.

Испания



В 2018 году в Испании стало известно о нескольких смертельных случаях, связанных с лечением альтернативными методами. Научное общество забило тревогу и потребовало от испанского Минздрава принять меры в отношении альтернативной медицины. Правительство Испании в лице двух министерств (Министерство здравоохранения и Министерство науки, инноваций и университетов) разработали "План охраны здоровья от псевдотерапии". Он предусматривает целый комплекс мер: в Испании больше не будут обучать врачей-гомеопатов, запретят им работать в медицинских центрах, проведут проверку действующих специалистов, запретят рекламу гомеопатии, а также будет распространять информацию о достоверных методах лечения.



Украина

Многие украинцы ранее слышали о неэффективности гомеопатических средств от прежней и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Однако на несмотря на позицию Минздрава, в Украине продолжает процветать альтернативная медицина: государственные учреждения продолжают закупать за бюджетные средства гомеопатию на Prozorro, университеты обучают студентов технологии изготовления гомеопатии, врачи выписывают пациентам гомеопатию, а в аптеках сомнительные препараты продают без каких либо маркировок и ограничений, более того - активно их рекламируют.



В 2018 году Минздрав разрабатывал проект закона, в котором предлагались меры по борьбе с неэффективными лекарствами. В нем, вместо того, чтобы нести ответственность за проверку эффективности и лекарств, министерство предложило переложить ответственность за проверку лекарства на пациентов. По задумке авторов, если врач выписывает неэффективные препараты и на него пожалуется пациент, то специальная комиссия может лишить врача лицензии. Очевидные минусы такой системы в том, что пациенты не всегда находятся в состоянии, позволяющем разобраться в вопросе эффективности лекарства, многим банально не до этого. Пациенты, принимающие гомеопатию от простуды, переживут естественный ход болезни и будут верить, что им помогла гомеопатия. Но при серьезном заболевании, человек может умереть из-за неэффективного лечения до того, как успеет подать жалобу на врача. А если гражданин и успеет пожаловаться, то ничего не гарантирует, что на место врача потерявшего лицензию не придет такой же врач-гомеопат.



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Согласно закону, Минздрав может отменить регистрацию для лекарств, эффективность которых не подтверждается. Статья 9 Закона "О лекарственных средствах" сообщает, что "Решение об отказе в государственной регистрации лекарственного средства принимается, если не подтверждаются выводы относительно его эффективности и безопасности". Однако часть нормативно-правовых актов предусматривают регистрацию гомеопатии по упрощенной процедуре. Из-за этого на рынок попадают препараты с самой разной степенью эффективности.



"Апостроф" решил выяснить, как на украинский рынок попадают гомеопатические средства и отправил запрос с единственным вопросом: "Проводится ли экспертным центром Минздрава проверка эффективности гомеопатических препаратов?" Если кратко пересказать содержание ответа, то нет, не проводит.





Главный орган исполнительной власти, формирующий государственную политику в сфере медицины, не учитывает при регистрации эффективность лекарственного средства. Из-за несовершенства законов, государство позволяет скармливать украинцам бесполезные препараты под видом лекарств. Журналист "Апострофа" обратился в Минздрав, чтобы узнать, планирует ли новое руководство воспользоваться правом на законодательную инициативу и поддержкой парламента, чтобы пересмотреть текущую ситуацию.

В обращении на имя министра были также заданы три простых вопроса:

1. Считает глава Минздрава Зоряна Скалецкая приемлемой свободную продажу неэффективных препаратов?

2. Планирует ли Минздрав запретить закупать неэффективные лекарства государственным учреждениям?

3. Как планирует Министерство бороться с продажей недейственных лекарств в аптеках?



Закон "Об обращении" граждан предусматривает максимальный срок, который может потратить госслужащий на рассмотрение вопроса. Если в месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно, то срок рассмотрения может быть продлен, но общий срок рассмотрения обращения не может превышать сорока пяти дней. Нарушение сроков предусматривает для ответственного лица административную ответственность. Но ответа не последовало. Ничего не дали попытки связаться с Министерством по телефону, электронной почте и даже помощью Facebook и Telegram.

Печально осознавать, но отсутствие реакции министерства по вопросам гомеопатии тоже хорошо характеризует позицию чиновников. Куда проще заниматься популизмом и рассказывать на пресс-конференциях о решительных реформах, чем брать на себя ответственность и принимать серьезные решения. Тем временем граждане Украины будут и далее рисковать своей жизнью и здоровьем, покупая препараты с сомнительной эффективностью.