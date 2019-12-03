И снова тепло: синоптики удивили прогнозом погоды на первую неделю декабря

В Украине наступила календарная зима и столбики термометров с первых дней декабря медленно поползли вниз. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не будет существенных морозов. О капризах погоды на этой неделе узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 3 декабря, по всей территории ожидаются осадки. Но если в южных регионах пройдут дожди, то на западе, севере, востоке и в центре ожидается мокрый снег.

Теплее всего будет на юге Украины: от 3 до 6 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью опустятся до 1 градуса мороза.

На остальной территории страны будет от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза днем и около 3-4 градусов с отметкой "минус" после захода солнца.

Смотрите: Мороз до -10 и ветер: опубликованы яркие фото засыпанных снегом Карпат

В среду, 4 декабря, осадки практически покинут территорию страны. Мокрый снег ожидается только в Волынской и Ровенской областях. В других регионах сохранится сухая, но пасмурная погода.

На севере, юге, западе и в центре днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 1 градуса тепла до 2 градусов мороза, а ночью столбики термометров опустятся до 2-5 градусов ниже нуля.

На востоке днем синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов мороза, а после захода солнца будет -3-5.

3 декабря 1 / 1 4 декабря 1 / 1 5 декабря 1 / 1 6 декабря 1 / 1 7 декабря 1 / 1

В четверг, 5 декабря, в Украине вновь потеплеет. На севере, юге, западе и в центре дневные температуры будут достигать 2-4 градусов тепла, а ночные 2-5 градусов мороза (на Закарпатье будет 7-9 градусов ниже нуля). А вот на востоке днем ожидается от 1 мороза до 2 градусов тепла. В ночное время суток в восточных регионах воздух охладится до 2-5 градусов с отметкой "минус". Также в этот день на востоке ожидается мокрый снег. На остальной территории без осадков.

В пятницу, 6 декабря, тепла будет еще больше. На юге воздух прогреется до +7-9 днем, а ночью охладится до 1-3 градусов мороза.

На востоке, западе и в центре будет немного прохладнее: днем столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов тепла, а ночью от 1 до 3 мороза.

Прохладнее всего в этот день будет на севере Украины: днем столбики термометров покажут 1-3 градуса тепла, а ночью будет 1-3 градуса, но уже мороза.

Кроме того, в последний рабочий день недели синоптики обещают много солнца и отсутствие осадков по всей территории страны.

В субботу, 7 декабря, ситуация с осадками и температурой практически не изменится. Только небо над большей частью Украины затянет облаками, однако дождя и снега не ожидается.