"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

В пятницу, 13 декабря, украинские пограничники не допустили в Украину съемочную группу российского телеканала "НТВ". Днем ранее в Украину въехала съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда" Министерства обороны РФ. При этом сотрудники телеканала прибыли в Украину, как обычные иностранцы, заявив, что воспользовались приглашением президента Владимира Зеленского, которое глава государства сделал российским журналистам на нормандском саммите. Господин Зеленский при этом дал понять, что его не устраивает, как российские СМИ освещают ситуацию в Украине. Принесет ли пользу "пресс-тур" российских журналистов по Донбассу, "Апострофу" рассказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" ЮРИЙ КАРИН.

- 10 декабря на брифинге по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, президент Владимир Зеленский пригласил российских журналистов самостоятельно "походить ножками" по Донбассу. Возникает вопрос: нужно ли допускать этих фактических пропагандистов непосредственно на территории, которые они же обрабатывали пропагандой в последние пять лет?

- Cама логика предложения, безусловно, укладывается в демонстрацию руководством Украины стремления к мирному урегулированию. Но вот в данном случае позитива от такой поездки вряд ли можно дождаться. Президент Украины приглашает российских журналистов, а приедут пропагандисты. Как видим, в нашу страну беспрепятственно уже въехала съемочная группа телеканала Минобороны РФ "Звезда". Здесь стоило бы вспомнить как "информационная пехота" российского ГРУ - Стешин и Коц с "корочками" известного печатного издания допрашивали пленных сотрудников спецподразделения "Альфа" в 2014 году.

Кажется, что здесь вопрос не в кремлевских пропагандистах, а в самом Зеленском, который, скорее всего, искренне пытается стать европейским политиком.

С этой точки зрения данное предложение вполне укладывается в логику характерной для Запада "мягкой силы": мы им показываем, как хорошо живем, и они к такому же стремятся. Но обслуга кремлевского режима с микрофонами и камерами никогда не станет ломать уже построенную ими по указке Владимира Путина виртуальную реальность в Украине. "Оголтелая русофобия", "фашиствующие молодчики", "концлагеря для жителей Донбасса", "распятые мальчики" никуда не денутся. Более того, их "увидят" своими глазами российские солдаты информационной войны и покажут свои манипуляции всему миру. Я могу ошибаться, но целью поездок российских пропагандистов в Украину будет генерирование новых фейков.

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- Насколько это допустимо с моральной точки зрения? В подвалах так называемой ДНР сидят украинский журналист Станислав Асеев, блогер Олег Галазюк. Больше всего журналистов задерживают в аннексированном Крыму.

- Безусловно есть еще и моральная проблема - тур россиян, если он конечно пройдет, состоится на фоне того, что в "подвалах" сидят Станислав Асеев и Олег Галазюк. Но здесь еще хоть как-то можно "вопрос решить": вы их выпускаете в рамках обмена "всех на всех" и только тогда можем говорить о какой-либо поездке.

А вот что делать со статистикой задержаний и давления на журналистов в Крыму? Честно говоря, с моральной точки зрения ситуация "дурно попахивает", хотя сейчас эти грани "смываются", причем во всем мире. Уверен, что значительная часть людей просто разведет руками: ну сидят и что с того?

- Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что российским журналистам можно разрешить тур по Донбассу, если они будут придерживаться журналистских стандартов. Тем временем генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что фейк про сбитие МН17 украинским истребителем его подчиненные сделали "по ошибке". Есть ли надежда на то, что российские журналисты будут придерживаться стандартов?

- По поводу заявлений главы НСЖУ гражданина Томиленко какие-либо иллюзии отсутствуют. Он с начала российского вторжения в Украину водит хороводы с российскими пропагандистами в рамках кремлевского проекта "Две страны – одна профессия". Извините, комментарии тут излишни.

Главный стандарт РФ - кэш всему голова, даже российские филиалы уважаемых на Западе изданий постоянно попадают в скандалы с "купленными заказными материалами". Тем более, что "антифейковый" закон, недавно принятый в России, как раз на "останкинских" и не распространяется. Заявление некогда уважаемого Константина Эрнста о том, что фейк про сбитый украинским истребителем МН17 его подчиненные сделали "по ошибке" - это цинизм, выходящий за рамки понимания. Скажите, кто из них будет придерживаться "журналистских стандартов", да они вообще знают о них?

Так называемые российские СМИ давно превратились в инструмент гибридной войны и никакого отношения к традиционной журналистике не имеют. Сам факт их приглашения в Украину уже используется российскими СМИ, чтобы изобразить притеснение у нас всяческих свобод.

- Допустим, что представителей российских СМИ все же пустят на Донбасс. В каком формате должен проходить их пресс-тур?

- Вообще, само название "пресс-тур" для СМИ страны-агрессора звучит дико. Но пока российским пропагандистам был запрещен въезд в нашу страну, их работу с удовольствием выполнял целый пул СМИ, принадлежавших либо аффилированных с кумом главы государства-агрессора. Ну, а сам приезд в Украину российских пропагандистов позволит им легализировать собственные же наработки, распространяемые через этот пул.