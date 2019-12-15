Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не принесла сенсационного прорыва в вопросах возвращения оккупированных территорий Донбасса. Ее итог можно охарактеризовать двумя словами – "договорились договариваться". При этом российский президент в очередной раз подчеркнул, что договариваться Киеву нужно как разтаки с лидерами самопровозглашенных "республик" Донбасса. Очевидно, что напрямую разговаривать с сепаратистами украинская власть, конечно же, не будет. Но и сами лидеры Л/ДНР выдвигают откровенно странные условия для таких переговоров. Впрочем, это не значит, что на их слова совсем не стоит обращать внимания, ведь без согласования с Россией в ОРДЛО не выходит ни одно заявление. А это значит, что по их риторике о планах РФ на Донбассе можно узнать даже больше, чем из официальных заявлений Путина за красивым столом в Елисейском дворце. Как в оккупации отреагировали на встречу "нормандской четверки", разбирался "Апостроф".

Что говорят в ДНР

Еще накануне саммита "нормандской четверки" в информационном пространстве ДНР стали навязчиво разгоняться тезисы о том, что Минские соглашения ни в коем случае нельзя переписывать и следует их сохранить любой ценой.

"Зеленский не имеет права по своему усмотрению проводить ревизию Минских соглашений", "В парламенте ДНР призвали Зеленского прекратить угрожать Донбассу и приступить к выполнению "Минска", "Глава ДНР призвал Зеленского прекратить "бессмысленное словоблудие" и следовать Минским соглашениям" - вот лишь некоторые заголовки, которые появились в сепаратистских СМИ накануне саммита.

Это и неудивительно, ведь на безальтернативности Минских соглашений продолжает настаивать Россия.

Когда встреча все же состоялась, лидер донецких террористов Денис Пушилин нашел в действиях украинской власти "зраду", да еще и какую. Дело в том, что Пушилина не устроил текст итогового коммюнике, который был опубликован на сайте президента Украины.

"Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса (Донбасса). Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе". Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона", - пожаловался Пушилин, мол, одного закона им недостаточно, а нужны изменения в Конституцию Украины.

Более того, донецкий граммар-наци (интернет-мем, ироническое название и самоназвание интернет-сообществ, отличающихся крайне педантичным отношением к вопросам грамотности, - "Апостроф") заявил, что не собирается выполнять никаких решений "нормандской четверки" ни по обмену пленными, ни по перемирию, "пока Украина официально не опубликует корректный текст коммюнике".

Позже на сайте президента Украины действительно подкорректировали текст официального сообщения, заменив формулировку "Закон об особом порядке местного самоуправления" на "все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления".

В Донецке громко назвали трудности перевода "актом государственного вранья" и подчеркнули, что будут ориентироваться на официальный текст коммюнике, опубликованный на английском языке на сайте Елисейского дворца. А если так, то зачем тогда вообще нужен был театр одного актера Пушилина?

Денис ПушилинФото: Getty images

Также в ДНР напрочь отмели идею Зеленского о введении в переговорный процесс представителей Донбасса, которые покинули оккупированные территории.

"Когда стороны находятся в режиме переговорного процесса, они не выбирают себе переговорщиков", - отметил Пушилин.

Вместе с тем, желая, якобы, получить широкую автономию в составе Украины, в ДНР начали активную имитацию процессов интеграции с Россией. Так, например, сразу после саммита "нормандской четверки" в Донецке прошел так называемый круглый стол "Итоги и перспективы интеграционных процессов Донбасса и России", совместно с отдельными депутатами Госдумы РФ.

На этом "круглом столе" даже согласовали обращение к Госдуме "о создании межфракционной рабочей группы по Донбассу". Понятное дело, что подобные "документы" не имеют никакой юридической силы и политического смысла, однако общая конструкция ясна: Россия, конечно же, за мир, но что же Путин может поделать, если "народ Донбасса" не устраивает мир на украинских условиях.

Что говорят в ЛНР

В Луганске текст коммюнике на сайте президента Украины вызвал такую же панику, как и в Донецке, однако на исполнении Минских соглашений сепаратистские СМИ ЛНР практически не заостряли свое внимание.

Впрочем, в ЛНР активно продвигали другой месседж – Зеленский не хочет разводить войска по всей линии соприкосновения. А не хочет потому, что боится "нацистов", ну и, конечно же, Вашингтон.

На итоговой пресс-конференции в Париже президент Украины действительно заявил, что актуальнее было бы продолжить разведение сил на гуманитарных точках линии соприкосновения (которые еще необходимо будет определить), так как отвести силы, например, от Счастья или Дебальцево стратегически и политически сложно.

Сепаратисты Луганской области тут же ухватились за это заявление.

"То есть, отдавать приказы обстреливать мирное население они могут, а вот отвести технику и военных от передовой якобы не получается. Какая парадоксальная беспомощность, бесхребетность "слуг народа"! Владимир Зеленский выбрал удобную лицемерную позицию: он заявляет, что хочет мира, но никаких действий для этого сам не предпринимает. Естественно, ведь радикалы не одобрят, комик продолжает им кланяться, но уже не со сцены, а в президентском кресле", – возмущался со страниц пропагандистских изданий фейковый депутат так называемого народного совета ЛНР некий Олег Акимов.

"Выходит, что в правительстве Украины сидят идиоты, которые не знают, как развести войска, а наши ни в чем невиновные люди должны вновь трястись по ночам от звуков разрывающихся снарядов", - разошелся еще один луганский "депутат" Дмитрий Хорошилов.

Что это значит

Такая истерия в сепаратистских СМИ вполне понятна.

"Кремль настойчиво будет продавливать свою позицию, чтобы мы начали прямой разговор с марионетками России. А смысл тут простой: субъективизировать ДНР и ЛНР и параллельно с этим вывести себя из-под удара во внешней политике. Само собой, что сепаратистская пресса сейчас будет разгонять данную тему. Для них это выгодно, представлять себя, якобы, участниками процесса", - говорит "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Говорить о своей позиции Пушилину… Ну это просто смешно. Не было ее в принципе и у Захарченко. Они ретранслируют исключительно те месседжи, которые им дает Москва", - добавляет "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов.

Правда, пока у Москвы не очень получается продавить свои условия.

"Кремль реально недоволен тем, к чему пришли на переговорах, и устами того же Пушилина выражает свое недовольство. Была задача до Нового года принципиально решить этот вопрос и добиться снятия целого ряда санкций. Но этого не получилось, так как договорились договариваться дальше, - отмечает Сазонов. - Но в том то и дело, что договариваться, в принципе, не о чем. Кремль хочет вернуть эти оккупированные территории полностью на своих условиях. То есть, по факту, сохранив все, что у них есть сейчас: народную милицию, амнистировав боевиков, независимые от Киева суды, прокуратуру, органы власти. Но сделать все это за украинский счет. А Украина продолжает, как и при Порошенко, немного петлять. Формально мы согласны, формально продлеваем закон об особом статусе, но реально Украина не готова платить за российский анклав".