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Сначала ливень, а потом снег: синоптики озадачили погодой на неделю

Осенне-весенняя похода не собирается уходить в ближайшие дни

Артур Гор понедельник, 23 декабря 2019, 19:25
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Осенне-весенняя похода не собирается уходить в ближайшие дни Фото: Getty images

Плюсовые температуры продолжают властвовать над территорией страны и, судя по всему, дождаться морозов в этом году украинцы уже не успеют. Тем не менее, немного снега, правда с дождем, синоптики все же обещают. Какой же будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 24 декабря, практически по всей территории страны ожидаются дожди, а на западе - обильные ливни. Сухо будет только на востоке Украины.

Теплее всего будет в южных регионах страны. Днем столбики термометров здесь покажут от 9 до 11 градусов тепла, а ночью от 5 до 9 с отметкой "плюс".

На остальной же территории Украины установится практически идентичная температура: от 4 до 7 градусов тепла как днем, так и ночью.

В среду, 25 декабря, на католическое Рождество осадки распространятся уже на всю территорию страны. Но если на юге, востоке, севере и в центре пройдут дожди, то на западе ожидается дождь с мокрым снегом.

От 6 до 9 градусов тепла днем покажут столбики термометров в южных регионах Украины, а ночью температура воздуха здесь опустится до 3-6 градусов с отметкой "плюс".

В центре, на востоке и севере дневные температуры установятся в диапазоне от 3 до 6 градусов выше ноля, а после захода солнца будет около 3-5 градусов с отметкой "плюс".

Прохладнее всего будет на западе: как днем, так и ночью столбики термометров будут показывать идентичную температуру: от 0 до 3 градусов тепла.

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В четверг, 26 декабря, погода практически не поменяется: температурная картина и ситуация с осадками останутся прежними.

24 декабря
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26 декабря
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27 декабря
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А вот в последнюю пятницу 2019 года, 27 декабря, на юге немного похолодает. От 3 до 5 градусов с отметкой "плюс" (в Крыму до +7) в южных регионах будет днем и ночью.

На западе и севере Украины будет от 1 до 3 тепла в дневное и ночное время суток, а на востоке и в центре и днем и ночью столбики термометров будут показывать от 2 до 5 градусов тепла.

Также в этот день будет много осадков, а на севере, в центре и западе Украины мокрый снег. Сухая, но пасмурная погода ожидается только в Черновицкой и Николаевской областях.

А вот в субботу, 28 декабря, в Украину придет "минус". Правда, не во все регионы, а только в западные и северные области. От 1 градуса тепла до 1 градуса мороза здесь будет днем и ночью.

На востоке, юге и в центре Украины дневные и ночные температуры установятся в диапазоне от 0 до 3 тепла и только в Крыму еще сохранится весеннее тепло: около 7 градусов выше нуля.

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