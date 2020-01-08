Будут брать всех подряд: кто останется в Украине после приглашения Меркель

Германия в 2020 году открывает свой рынок труда для граждан стран, не входящих в Европейский Союз. Немецкий канцлер Ангела Меркель официально пригласила иностранцев на работу в Германию. Это - страна с огромным, по европейским меркам, рынком и высокими зарплатами, и уже очевидно, что многие украинцы захотят попытать в ней счастье. "Апостроф" выяснял, кого ждут на работу в Германии, и не грозит ли Украине утечка трудоспособного населения.

Немецкий канцлер Ангела Меркель официально пригласила квалифицированных специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать на работу в Германию. В своем видеообращении Меркель заявила, что в ее стране есть острый дефицит работников на многих предприятиях и даже в целых отраслях экономики.

"Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов", - заявила Меркель.

Показательно, что выступление канцлера сопровождалось титрами на немецком – очевидно, в расчете на тех, кто еще не очень хорошо овладел языком страны, в которой им в скором времени будет суждено поселиться на какое-то время.

А то, что желающие найдутся, - можно не сомневаться. Ведь Германия является одной из наиболее развитых стран мира с самым большим в Европе (за исключением России) населением - более 83 миллионов человек, диверсифицированной экономикой и, что немаловажно, по-настоящему высокими зарплатами.

Торопиться не надо

В марте 2020 года в Германии вступит в силу новый миграционный закон, который существенно облегчит процесс трудоустройства граждан стран, не входящих в ЕС. В частности, отпадет необходимость прохождения проверки со стороны Федерального агентства по труду в плане приоритетности профессий. Кроме того, у соискателей появится возможность в течение полугода находиться в Германии с целью поиска работы на законных основаниях.

Так что пока можно не спешить паковать чемоданы. Кроме того, как считает HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, нормы упомянутого закона будут вводиться поэтапно. "Эта система будет внедряться постепенно, она будет дорабатываться, и, думаю, в течение года за процессом будут наблюдать", - сказала она в разговоре с "Апострофом".

Также, по словам эксперта, каждая земля (Германия по своему административному устройству является федерацией, в которой земли обладают широкими полномочиями, - "Апостроф") будет по-своему применять новый закон. И там, где ситуация с кадрами относительно благоприятная, - будет больше барьеров, где хуже - будут принимать, что называется, всех подряд.

Разумеется, для работы в Германии нужно знание немецкого языка. При этом для сельхозработника и медсестры требования разные, да и в землях, где наблюдается повышенный дефицит кадров, на несовершенства в лингвистических познаниях будут смотреть более снисходительно. К тому же можно ожидать, что на производствах будут складываться целые коллективы, состоящие из украинцев (с возможными добавлениями представителей других национальностей, например, поляков), у которых, за исключением бригадира, необходимости общаться на немецком языке может даже и не возникнуть.

Для работы в Германии нужно знание немецкого языкаФото: pixabay.com

Все профессии нужны...

"Апостроф" ни в коей мере не собирается агитировать соотечественников уезжать из Украины, и считает, что лучший вариант - реализоваться на родине. Однако каждый волен самостоятельно решать свою судьбу, тем более что пока наша страна, как по объективным, так и по субъективным причинам, не может обеспечить всем своим гражданам достойную жизнь. В связи с этим издание намерено и дальше говорить о проблеме миграции, в частности, трудовой, затрагивая самые разные ее аспекты.

Таким образом, если украинцы все же решатся на переезд в самую большую страну Европы, что же их там ждет? Какие профессии больше всего востребованы немецкими работодателями?

"Немецкие работодатели более всего заинтересованы в разработчиках и тестировщиках программного обеспечения, работниках на производстве, медицинском персонале", - рассказали "Апострофу" в экспертно-аналитическом центре hh.ua | grc .

Президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник озвучивает похожий список: представители рабочих специальностей - строители, электрики, операторы кранов, а также медсестры, работники складских комплексов, дальнобойщики, пекари. "Квалифицированные специалисты смогут относительно легко подтвердить свою специализацию и начать зарабатывать достаточно большие деньги, в сравнении с Украиной. Но есть и спрос на неквалифицированный труд - существует много вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе, сельском хозяйстве, на производствах", - сказал он в комментарии изданию.

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По данным Татьяны Пашкиной, в Германии также большой спрос на квалифицированных рабочих по нарезке металла, сварщиков, механиков-инструментальщиков. К тому же не хватает специалистов по работе с автоматизированными системами управления, строителей практически всех специальностей, специалистов по прокладке туннелей, каналов и рельсовых путей, сантехников, работников транспорта, сельскохозяйственных рабочих, медработников – от среднего медперсонала до узких специалистов-врачей, разработчиков программного обеспечения.

В Германии есть большой спрос на сварщиковФото: pixabay.com

Польша не сдается

Очень важен уровень зарплат, ведь именно деньги являются одной из главных причин (но не единственной), из-за которых украинцы срываются с насиженного места в поисках лучшей жизни. По данным hh.ua | grc, в основном наши соотечественники ожидают, что будут получать в Германии ежемесячно от 24 100 до 48 300 гривен. На самом деле, это даже несколько меньше, чем готовы предложить немецкие работодатели: половина из них готовы предоставить зарплату от 46 900 до 90 000 гривен, еще в 30% предложений о работе фигурируют заработки от 91 000 до 135 000 гривен.

Эксперты уверены, что, прежде всего, на заработки в Германию устремятся те, кто уже работает за границей. Во-первых, они уже вышли из "зоны комфорта", отправившись на работу за границу. Во-вторых, многие изначально рассматривали, в первую очередь, близкую не только географически, но и ментально Польшу (именно там больше всего на сегодня наших заробитчан), как некий трамплин для трудоустройства в странах с более высоким уровнем зарплат. А Германия, безусловно, всегда была среди наиболее приоритетных мест назначения для украинцев.

По словам Василия Воскобойника, согласно данным социологических исследований, более половины украинцев, проживающих в Польше, не против поехать поработать в Германию. И, даже если далеко не все решатся на такой шаг, значительное количество "польских" украинцев могут в скором времени стать "немецкими".

Но Польша просто так не сдастся. По словам Татьяны Пашкиной, многие польские работодатели уже сейчас стараются в дополнение к зарплате обеспечивать украинских работников социальными бонусами - бесплатным жильем, питанием. "Польша в этом году активно пыталась сделать так, чтобы на руках у трудовых мигрантов оставалось приблизительно столько же, сколько в Германии", - уточняет эксперт. При этом теперь уже не редкость, когда польские работодатели оплачивают иностранным работникам курсы польского языка. Кроме того, заробитчанам выгодно перевозить в Польшу семьи из-за постоянно улучшающихся социальных условий. Это уже не говоря о более приемлемых условиях по кредитам и, в целом, более спокойной обстановке в стране.

"Польша делает все возможное, чтобы не только удерживать украинцев у себя, но и привлечь новых с территории Украины, соглашается Василий Воскобойник. - В Польше готовы открывать украинские школы, церкви, вводить украинский язык в обиход. Например, уже есть возможность заказывать услуги в Польше на украинском языке, сайты крупнейших польских городов имеют украинскую версию. Также на украинском можно покупать билеты в уличных автоматах. В Германии ничего подобного пока что нет".

Так что можно не сомневаться, что украинцы и дальше будут ехать в Польшу - ведь там их действительно ждут.

Украинцы и дальше будут ехать в ПольшуФото: Getty images

А вот на родине на такое отношение к себе соискателям работы рассчитывать не стоит. "К сожалению, в этой ярмарке вакансий не участвуют украинские работодатели", - с грустью констатирует Татьяна Пашкина. Действительно, несмотря на стенания о том, что в Украине дефицит квалифицированных работников, большинство компаний на деле не особо старается соответствующие кадры привлечь и удержать.

Пока хватает на еду

Помимо Польши, наши соотечественники трудятся в Чехии, Словакии, Литве, Эстонии, Италии, Испании - практически везде, где есть спрос на рабочие руки. Тогда возникает закономерный вопрос: если украинцев ждут на работу в самых разных странах мира (уже и Канада увеличивает квоты для мигрантов), не грозит ли нашей стране самый настоящий исход?

"Так говорить нельзя, так как все украинцы не уедут, - успокаивает Василий Воскобойник. - Конечно, очень жаль, что миллионы наших граждан, причем активных и образованных, едут работать за границу. Но мы живем в открытом глобализированном мире, где люди сами могут выбирать, где им жить и работать". По его словам, в трудовой миграции принимают участие приблизительно 15-17% украинцев трудоспособного возраста. "Если раньше большинство украинцев ехали в Россию, то теперь они выбирают для себя страны ЕС", - уточняет Воскобойник.

Озвученная цифра действительно не критична. Но речь идет о людях трудоспособного возраста, то есть не о детях и пенсионерах. Но, если будут уезжать трудоспособные, то в Украине будет оставаться меньше тех, кто платит налоги и делает отчисления в Пенсионный фонд. Значит, у государства будет меньше денег на выплату пособий на детей и пенсий. А это приведет к обеднению значительных слоев населения, которое и сейчас не слишком зажиточное.

"Трудовая миграция из Украины может существенно увеличиться, если уровень жизни в нашем государстве упадет настолько низко, что людям не будет хватать на еду", - констатирует Василий Воскобойник.