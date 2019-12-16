Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

В Украине существует большой дефицит специалистов рабочих профессий, несмотря на то, что работодатели готовы нанимать людей без опыта и платить им при этом неплохую зарплату. "Апостроф" разбирался, почему возникла такая проблема, и как можно ее решить.

В Украине существует дефицит специалистов рабочих профессий. Это - непреложный факт, о котором говорят все. По статистике, на сегодня количество обладателей вузовских дипломов более чем в пять раз превышает число тех, кто окончил профессионально-техническое училище. И, если в европейских странах профессиональное образование получают около 50% выпускников школ, а в некоторых - все 70% и даже больше, то в Украине таких всего порядка 15%.

Исторический казус

Что же произошло? Частично это связано с тем, что после развала СССР отечественная экономика начала погружаться в глубокий кризис, в результате чего многие предприятия, на которых трудились миллионы людей, стали закрываться (а те, что не закрывались, простаивали из-за отсутствия заказов, и на них не платили зарплату). И все эти миллионы рабочих оказались вынужденными искать другие способы заработка.

Кроме того, с первых лет независимости в обществе укоренилось мнение, правильное во многом, что хорошую зарплату может обеспечить высшее образование, а потому большинство украинских выпускников школ ежегодно пополняют ряды студентов в надежде получить заветный вузовский диплом. В результате в стране миллионы никому не нужных юристов, менеджеров, маркетологов, а, например, квалифицированного рабочего на производство найти очень сложно.

Как рассказали "Апострофу" в экспертно-аналитическом центре hh.ua | GRC, кадровый дефицит присутствует практически во всех рабочих специализациях.

"Так, в течение анализированного периода самый большой спрос был на грузчиков и разнорабочих - на одну вакансию по этим специализациям приходилось менее одного резюме", - отметили в центре. Только по таким специальностям, как машинист производства, машинист экскаватора, сварщик, фасовщик и штукатур количество резюме превышало количество предложений о работе.

Показательно, что почти половина (46%) работодателей готовы взять на работу сотрудников с минимальным опытом от 1 года, а 42% компаний согласны на полных новичков. Что касается зарплат, то в 56% предложений в текущем году чаще всего фигурировали цифры от 7000 до 13000 гривен, а по четверти всех вакансий (26%) речь шла о зарплате до 20 тысяч гривен.

По словам HR-эксперта сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, на сегодня ситуация такова, что старые производственники уходят на пенсию, хоть их и пытаются всячески удержать, а молодежь на освобождающиеся рабочие места особо идти не хочет. Почему? На многих производствах по-прежнему достаточно низкая оплата труда, а также непривлекательные (в сравнении с офисом) условия работы.

Старые производственники уходят на пенсиюФото: unian

"Холодно, пыльно, грязно. И, если можно этого избежать, люди так и поступают. Также никто не отменял вредность (многих производств, - "Апостроф")", - сказала Пашкина "Апострофу".

Квалификация всегда в цене

Проблема усугубляется еще и тем, что украинцы массово уезжают на заработки за границу, а там помимо программистов, которых не так уже и много, нужны в основном представители как раз рабочих специальностей. И уезжают, преимущественно, наиболее квалифицированные.

Сами работодатели крайне обеспокоены ситуацией с кадрами в Украине и их профессионально-технической подготовкой.

По словам директора по устойчивому развитию компании ДТЭК Александра Кучеренко, нынешняя образовательная система не в состоянии подготовить рабочих, которые отвечали бы требованиям современного производства и были бы востребованы на рынке труда.

"ДТЭК, к примеру, сегодня не может найти на рынке готовых высококлассных специалистов рабочих профессий для своих бизнесов: теплоэнергетики, нефте- и газодобычи, электроэнергетики, угледобычи. Ведь для того, чтобы взять на работу нынешнего выпускника лицея или колледжа, его необходимо доучивать, а часто, фактически, переучивать, - сказал он в комментарии "Апострофу". - Для нашей компании поиск и подбор персонала усложняется еще и тем, что мы занимаемся высокотехнологичным производством с очень жесткими требованиями, в частности, в вопросах безопасности труда".

В пресс-службе горно-металлургической компании "Метинвест" заявили "Апострофу", что сегодня на рынке необходимо как минимум в три раза больше высококвалифицированных рабочих, чем существует по факту.

"В Украине не готовится достаточное количество специалистов дефицитных профессий, другие же зачастую не хотят переквалифицироваться на эти специальности. Человеку, который до этого не работал на производстве, очень сложно изменить свою ментальность и физически тяжело привыкнуть к новым условиям работы", - посетовали в пресс-службе.

В компании считают, что в решении данного вопроса существенно могли бы помочь государственные программы по профориентации молодежи, популяризации рабочих профессий, а также модернизация материальной базы профессионально-технических учебных заведений, повышение стипендий для студентов профтехобразования до уровня стипендий в учреждениях высшего образования, развитие сотрудничества с центрами занятости (подключение каналов коммуникаций центров занятости для привлечения сотрудников, предоставление материально-технической базы работодателями, стипендии от работодателей, расширение количества профессий с учетом потребностей работодателей).

До основанья, а затем?

"Перекос" на рынке труда является прямым следствием разрушения системы профессионального образования в Украине. Одна из причин такого бедственного положения - крайне низкий престиж рабочих профессий. Эта традиция "зародилась" еще в советские времена, а в годы Независимости только усугубилась. Есть и другие причины, уверен эксперт направления "Образование" аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба.

Рабочий государственного холдинга "Укргаздобыча"Фото: unian

"Вторая причина – это материально-техническое состояние учреждений профессионального обучения (о чем говорят и работодатели) и квалификация преподавателей. Не все, но большинство колледжей и училищ имеют оборудование, которое уже давно не используется в реальном производстве. И возникает вопрос, чему можно научиться в таких условиях? И это очень сильно отталкивает, - сказал он в комментарии "Апострофу". - Третья причина – отсутствие связи с производством".

Власти понимают всю сложность ситуации и даже делают попытки ее улучшить. Так, в минувшем году профильным ведомством были разработаны концептуальные принципы "современного профессионального образования", главной задачей которых была ориентация на потребности рынка. Эти принципы, в частности, предусматривали создание сети многофункциональных центров профессионального усовершенствования, которые должны были стать "платформой для сотрудничества учреждений ПТО (профтехобразования), местных органов власти и работодателей".

Уже в этом году и при новой власти был принят закон "О профессиональном предвысшем образовании", которым предусмотрено создание условий для сочетания собственно образования с элементами производства с целью подготовки специалистов дня нужд рынка труда. Кроме того, предполагается, что финансирование обучения по приоритетным для рынка профессиям будет осуществляться за счет государства.

Еще одним новшеством станет то, что в учреждения профтехобразования будут принимать без ограничения по возрасту. А это значит, что новую и нужную профессию смогут получить и те, кто уже достаточно давно окончил школу.

Новое правительство также решило приобщиться к решению проблемы профтехобразования, вписав его в программу своей деятельности. Так, в программе Кабинета министров профильному ведомству поставлена цель, чтобы выпускники школ имели широкий выбор заведений для получения качественного профессионального образования с дальнейшим трудоустройством. Показателем эффективности достижения этой цели определено следующее: увеличение процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (профессионально-техническое и профессиональное предвысшее) образование после школы, как минимум, до 45%, увеличение процента выпускников учреждений профессионального (профессионально-технического и профессионального предвысшего) образования, трудоустроенных в Украине через 6 месяцев и 1 год после окончания обучения, в том числе по профессии (специальности)".

С младых ногтей

Как все это будет претворяться в жизнь (и будет ли), пока неизвестно. Однако известны методы профессионального образования, которые приносят плоды. Один из них - переход на систему так называемого дуального образования, говорит Николай Скиба.

Принцип дуального обучения состоит в том, что теоретическая подготовка осуществляется на базе учебного заведения, а практическая – непосредственно на рабочем месте. Дуальное образование зародилось в Германии, став положительным примером для других европейских стран. В этой системе активно участвует бизнес - предприятия делают "заказ" образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, и работодатели даже принимают участие в составлении учебных программ.

Экскурсия на открытии нового заводаФото: unian

Не удивительно, что такая программа обеспечивает высокий уровень трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений.

Но эта система будет эффективно функционировать только в том случае, если в учебные заведения пойдут учиться.

"Поэтому, первое, что необходимо сделать, – это создать реальную систему профессиональной ориентации школьников в формате дуального обучения, - считает Татьяна Пашкина. - Есть работодатели, которые бы с удовольствием у себя на экскурсию приняли молодежь. Если понравилось, можно подумать, где и какие стажировки организовывать, чтобы дети попробовали, пощупали и поняли, что необязательно на безработных юристов учиться".

Да и государство могло бы ввести некую систему поощрения предприятий, участвующих в дуальном обучении. Например, через какие-то налоговые или иные льготы.

Кроме того, нужно пересмотреть законодательство по трудоустройству, поскольку сейчас даже на бесплатную стажировку оформить ребенка нельзя из-за жуткой бюрократии.

"Многие работодатели хотели бы помогать, но они хотят видеть, что есть инициатива от государства, и не будет наказания", - подчеркнула Татьяна Пашкина.

Помоги себе сам

Есть у этой проблемы и социальный аспект.

"Учитывая, что уровень зарплат в украинской промышленности уже не ниже, чем в европейских странах, необходимы социальные программы и взаимодействие с государством по улучшению инфраструктуры и качества жизни в промышленных регионах", - отметили в пресс-службе "Метинвеста".

Пока же работодатели, особенно крупные, в отсутствие содействия со стороны государства, сами пытаются решать свои проблемы с кадрами, инвестируя в обучение работников значительные ресурсы. Так, у компании ДТЭК функционируют 11 филиалов Academy DTEK на базе учебных центров предприятий, где ежегодно обучение проходят более 35 тысяч человек по 206 рабочим профессиям. В зависимости от специализации, обучение длится от 3 до 12 месяцев. В каждой учебной программе соблюдается баланс теории и практики в соотношении 30% на 70% соответственно. На время практического обучения за каждым таким учеником закрепляется квалифицированный наставник. А после успешного окончания курса новый сотрудник допускается на рабочее место.

"Подчеркну, что это обучение полностью оплачивается компанией ДТЭК", - сказал Александр Кучеренко.

Кроме того, ДТЭК разрабатывает профессиональные стандарты для рабочих профессий.

"А созданные по нашей инициативе два отраслевых совета рецензируют их и выводят на уровень отраслевых профстандартов. Важно понимать, что отраслевые профессиональные стандарты являются основанием для государственных стандартов профтехобразования. Это позволяет сократить разрыв между теоретическими знаниями, которые получают "лицеисты" в профессионально-технических учебных заведениях, и практическими требованиями современного работодателя", - отметил представитель компании.

В "Метинвесте" также разработан целый комплекс мероприятий. В частности, компания проводит региональные и всеукраинские конкурсы профессионального мастерства для школьников и студентов по рабочим квалификациям, осуществляет профессиональное обучение на базе своих лицензированных учебных центров, нанимает на рынке труда неквалифицированный персонал и обучает его в своих учебных центрах, реализует дуальную форму обучения для увеличения доли практического обучения у работодателя.

При этом, как рассказали в пресс-службе "Метинвеста", компания инициирует и участвует в пересмотре профессиональных и образовательных стандартов, приводя стандарты подготовки в учебных заведениях к современным требованиям работодателей, содействует в повышении квалификации педагогов учебных заведений по программам компании, предоставляет доступ к учебно-методической и материальной базе предприятий, включая учебные программы, современные электронные учебные пособия, тренажеры и электронные симуляторы.