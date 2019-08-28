Как не купить кота в мешке: советы по трудоустройству украинским заробитчанам

На фабрике в Польше погиб украинский рабочий, и эта трагедия уже вызвала целую дискуссию о том, в каких условиях приходится существовать нашим заробитчанам за границей. "Апостроф" разбирался, чего ожидать согражданам на чужбине, и ради каких благ они покидают родину в поисках лучшей жизни.

В Польше 19 августа произошло ЧП: под Вроцлавом на фабрике компании LG Chem по производству аккумуляторов для электромобилей погиб украинский рабочий. Мужчина получил тяжелейшие травмы непосредственно на рабочем месте.

Пока рано говорить о причинах случившегося – сейчас проводится расследование, в том числе, с привлечением органов прокуратуры. Однако ясно, что речь идет о технике безопасности на производстве.

Трагедия уже вызвала дискуссию в сети, особенно в ее украинском сегменте. Так, отмечается, что украинцы в Польше (и не только в этой стране) вынуждены работать в сложных условиях, по 12-16 часов в день, часто – в выходные (ЧП произошло в субботу), что сказывается на общем состоянии работников, и это, как в данном случае, приводит к ужасным последствиям. Также знающие люди указывают на то, что украинцы в Польше работают в основном на условиях контракта Umowa zlecenia, который не предполагает доплаты за сверхурочные, что является дискриминацией, поскольку поляки имеют постоянные контракты, по которым получают дополнительные деньги за переработки.

Также еще свежа в памяти чудовищная история о том, как полька-работодатель вывезла потерявшего сознание украинского рабочего в лес, где он впоследствии умер.

В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: в каких условиях приходится трудиться нашим заробитчанам в Польше и других странах, где их вроде как охотно берут на работу, но, выходит, относятся как ко второму сорту?

Взаимное притяжение

Польша остается главным "магнитом" для украинских трудовых мигрантов. Как рассказала "Апострофу" специалист экспертно-аналитического центра hh.ua | grc Юлия Дрожжина, анализ базы резюме, размещенных на hh.ua | grc с начала 2019 года, говорит о том, что Польша является наиболее привлекательной для соискателей, которые рассматривают релокацию. "Суммарно на эту страну приходится 16% всех размещенных CV, где декларируется готовность к переезду. И этот показатель существенно превышает аналогичные по другим странам", - сказала она.

Польша отвечает украинцам "взаимностью", охотно нанимая наших специалистов, в связи с чем, как отметил в разговоре с изданием президент Всеукраинской ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойник, в этой стране постоянно работают около 2 миллионов граждан Украины.



По словам Юлии Дрожжиной, польские работодатели более всего заинтересованы в ІТ-шниках, рабочем персонале, работниках на стройки и производство, специалистах по продажам. Есть также, но в меньшем количестве, вакансии в таких сферах, как "транспорт", "административный персонал", "бухгалтерия" и даже "топ-менеджмент".

При этом, как рассказала "Апострофу" HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, в вакансиях на высококвалифицированные должности зачастую предлагаются очень привлекательные зарплаты - даже для Польши. "Но все эти работы предполагают достаточное хорошее знание польского, английского и прочих языков, что не всегда есть", - добавила она.

А потому, увы, в основном украинцы трудятся на тех работах, где знание местного языка либо не нужно совсем, либо требуется на базовом уровне. Кроме того, если говорить, например, о той же Польше, там уже складываются целые украинские "комьюнити", когда не только рядовые работники, но и многие менеджеры являются украинцами.

В Польше уже складываются целые украинские "комьюнити" Фото: unian

Не Польшей единой

В этом плане несколько отличаются страны Балтии, в первую очередь, Латвия и Эстония, где русскоязычные составляют примерно треть населения. В этих странах, отмечает Василий Воскобойник, "зарплаты и условия работы примерно одинаковы с польскими, но там отсутствует языковой барьер между работодателем и трудовым мигрантом, что делает этот регион более привлекательным для украинцев. Но нужно понимать, что три страны Балтии небольшие по населению и не могут брать на работу миллионы украинцев".

Есть также Чехия, которая постепенно открывает свой рынок труда, хотя он тоже меньше польского. В этой стране, говорит Василий Воскобойник, зарплаты в среднем на 20% выше, чем в Польше, поэтому эта страна привлекает наших граждан, но процесс легального трудоустройства там сложнее.

В 2020 году, как ожидается, свой рынок откроет Германия. Рынок этой страны - крупнейший в Европе, к тому же там зарплаты выше, чем в Польше, Чехии, Балтийских государствах. Немцы также известны высокими стандартами трудовых отношений. "Поэтому 37% украинцев, согласно социологическим исследованиям, хотят работать именно в этой стране. И, как только Германия откроет свой рынок трудоустройства для украинцев, очень многие начнут перебираться в эту страну", - говорит Воскобойник.

Впрочем, вряд ли наши граждане смогут претендовать на лакомые должности без знания немецкого языка.

Дискриминация? - Нет, не слышали

И все же, в каких условиях приходится работать нашим заробитчанам на чужбине? И есть ли в отношении них какая-либо дискриминация?

Рассмотрим ситуацию на примере Польши, так как именно там больше всего украинцев. К тому же, именно в этой стране произошла трагедия с украинским рабочим.

"Если мы говорим о легальном трудоустройстве, то нужно отметить, что наши соотечественники работают в таких же условиях, как и поляки, и в целом получают за работу такие же деньги. Поэтому говорить о дискриминации нельзя – она преследуется в Польше по закону", - заявил Василий Воскобойник.

По словам Юлии Дрожжиной, почти в половине предлагаемых вакансий уровень оклада указывается на уровне от 33,9 тысячи гривен. Это на сегодня - примерно 1200 евро. В 2019 году минималка в Польше установлена на уровне 2250 злотых, что составляет 517 евро, при этом средняя зарплата на начало текущего года была 5275 злотых (1200 евро), то есть украинцам предлагают вполне конкурентные зарплаты. Кроме того, среди условий трудоустройства достаточно часто указываются социальное обеспечение на том же уровне, что и для поляков, а также бесплатное жилье (но с оплатой коммунальных услуг), компенсация мобильной связи, помощь в релокации для сотрудника и членов его семьи.

"Это позволяет сделать вывод о высокой заинтересованности польских работодателей в иностранных работниках, в украинских, в частности", - резюмировала эксперт.

По словам Татьяны Пашкиной, по крайней мере, в Польше иностранцам, включая украинцев, стараются платить столько же, сколько и местным.

"По той информации, которая проходила мимо меня, поляки активно лоббируют тему полного равноправия. Когда после Brexit поляки вернутся из Великобритании - непонятно, поэтому подстраховываются, берут мигрантов из других стран. И поэтому, я так понимаю, им нет смысла сортировать людей на первый-второй сорт", - подчеркнула она.

Татьяна Пашкина: "Поляки активно лоббируют тему полного равноправия" Фото: gettyimages.com

В погоне за длинным злотым

Другое дело, если работник трудоустраивается неофициально. По словам Пашкиной, нередко люди сознательно идут на такой риск, потому что им пообещали, что заплатят больше. "Но, как правило, в этом случае возникают лишь проблемы", - добавила она.

Украинцы часто соглашаются на нелегальное трудоустройство по той простой причине, что таким же образом они работали в самой Украине, отмечает Василий Воскобойник. "С этой картиной мира они приезжают в Польшу и ищут там нелегальную работу, чтобы больше заработать, как им кажется. Но, даже те украинские трудовые мигранты, которые работают вполне легально, предпочитают заработать максимально много денег за период своего нахождения в иностранном государстве, в частности, в Польше. Оплата работы там происходит почасовая. Соответственно, большинство украинцев предпочитают работать по 10-12 часов в сутки, чтобы привезти домой в итоге больше денег", - рассказывает он.

Таким образом, советуют эксперты, стоит трудоустраиваться за границей официально. Но каковы гарантии, что на месте вас не обманут? Ведь, соглашаясь на указанные в объявлении условия, человек, по сути, покупает "кота в мешке".

Украинские рекрутинговые компании дорожат своей репутацией, а потому тщательно проверяют работодателей, в том числе иностранных. По словам Татьяны Пашкиной, rabota.ua по большей части, работает с агентствами, с которыми сотрудничает не один год.

"Тем не менее, существует человеческий фактор, - говорит специалист. - Агентство может работать на протяжении последних пяти лет, условно говоря, с пятью работодателями, и никаких проблем не возникает. Затем они берут еще одного работодателя, а затем выясняется, что этот работодатель, скажем так, не очень честен, задерживает заработную плату. Поэтому, даже работая с агентствами, нет 100%-й уверенности в том, что все будет хорошо, а иногда даже замечательно".

Но, даже если условиях труда и проживания находятся на самом высоком уровне, трудовая миграция – это все равно испытание. "Согласно опросу, который hh.ua | grc проводил в 2018 году среди пользователей портала, люди, которые поработали за границей, среди основных трудностей чаще всего называли разлуку с родными и близкими (38%), языковые проблемы (35%) и сложности с оформлением документов (32%). Среди сложностей, указанных в категории "другое", респонденты указывали: более продолжительный рабочий день, скептическое отношение жителей другой страны к мигрантам, сложности с доверием работодателю", - рассказала Юлия Дрожжина.

Поэтому, прежде чем решиться на эмиграцию, пусть и временную, нужно очень хорошо подумать, взвесив все "за" и "против".

Прежде чем решиться на эмиграцию, пусть и временную, нужно очень хорошо подумать Фото: gettyimages.com

Дома лучше?

Возвращаясь к тому, с чего начинали: гибель рабочего на фабрике под Вроцлавом - это, безусловно, трагедия, и никакие аргументы не могут быть ее оправданием.

К сожалению, такие ЧП случаются, и в Польше они регистрируются чаще, чем в других странах, потому что украинцев там тоже больше, говорит Василий Воскобойник. Но и в Украине подобные случаи, увы, не редкость.

И, уж если оценивать условия труда, которые предлагают работодатели в Украине и Польше, то сравнение будет явно не в пользу отечественных. Это - если речь о легальном трудоустройстве. А на родине очень развит "серый" и даже "черный" рынок труда.

"К сожалению, наши работодатели проигрывают полякам, потому что поляки "воюют" с немцами, а у немцев - все четко. И, кто с кем конкурирует, у того и учится", - рассказала Татьяна Пашкина.

Учитывая, что Германия очень скоро начнет "переманивать" к себе украинцев, можно предположить, что поляки "примут" дополнительные меры по их удержанию.

А вот что предложат работникам - как уже нанятым, так и потенциальным - отечественные работодатели, пока неизвестно.