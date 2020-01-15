Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Верховная Рада в скором времени рассмотрит правительственный законопроект о труде, который должен заменить действующий на сегодня Трудовой кодекс (Кодекс законов о труде, КЗоТ) – по крайней мере, он уже передан Кабмином в парламент, где его зарегистрировали. Документ готовился без широкого общественного обсуждения и содержит достаточно противоречивые нормы, которые уже стали предметов ожесточенных споров как среди специалистов, так и простых граждан. "Апостроф" разбирался в главных новациях законодательства, а также в том, грозит ли украинцам "трудовое рабство".

Кабинет министров в самом конце прошлого года утвердил законопроект "О труде" и направил его в Верховную Раду. 28 декабря документ поступил в парламент, а уже 2 января был направлен в профильный комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.

Законопроект успел вызвать ажиотаж - как в профессиональной среде, так и среди простых граждан. Основная претензия к документу – он в значительной мере перераспределяет права работников в пользу работодателей, в связи с чем его уже назвали подарком для олигархов.

В связи с этим министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, чье ведомство является истинным автором законопроекта, был вынужден чуть ли не оправдываться, заявив, помимо прочего, что в новом законодательстве права работников, наоборот, даже усиливаются.

Без доверия

Но так ли это на самом деле?

Начнем по порядку. Согласно законопроекту, трудовые отношения должны будут оформляться в виде трудовых договоров. По сути, речь идет о трудовом контракте. Теперь не будет так называемых коллективных трудовых договоров, которые практикуются, например, на крупных предприятиях. Также отменяется устное соглашение, которое содержится в нынешнем законодательстве. Новым документом предусматриваются следующие виды договоров: бессрочный, срочный, краткосрочный (до двух месяцев), сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический, договор с домашним работником.

В законопроекте сохраняется норма о ежегодном оплачиваемом отпуске в течение 24 календарных дней (хотя ранее в правительстве говорили о возможности его увеличения до 28 дней). Для несовершеннолетних предусмотрен отпуск 31 день. А вот дополнительные дни к отпуску для женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также для работников, занятых на вредной или тяжелой работе, предлагается отменить. При этом отпуск за свой счет увеличат с нынешних 15 до 30 дней.

У украинцев сохранится восьмичасовой рабочий день (40-часовая рабочая неделя). При этом ожидаются изменения в плане выходных. В действующем КЗоТ есть норма о том, что длительность еженедельного беспрерывного отдыха работника должна быть не менее 42 часов. Новое же законодательство отводит на это всего 24 часа (без учета ежедневного/междусменного отдыха). Таким образом, узаконивается предоставление одного выходного – по крайней мере, работодатель не будет обязан предоставлять два выходных подряд.

Работодатель не будет обязан предоставлять два выходных подрядФото: Getty images

Законопроект предусматривает доплату за сверхурочную работу, но оплачиваться она будет не по двойной ставке, как сейчас, а на 20% больше обычной. Кстати, работодатель получит право привлекать к сверхурочной работе, а также к работе в ночное время женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Ну и, вишенка на торте – норма о расторжении трудового договора. Говоря по-простому – увольнение работника. Безусловно, работник может уволиться сам, предупредив об этом работодателя не менее, чем за 15 дней. Но работодатель также вправе расстаться с работником по своему усмотрению. Сейчас работника должны уведомить об увольнении не менее, чем за 60 дней. В новом законопроекте такая норма предусмотрена для тех, кто работает в организации более пяти лет. При этом для проработавших более десяти лет этот срок даже увеличен до 90 дней. А вот тем, кто пришел на работу недавно, повезло меньше – для проработавших от полугода до пяти лет срок оповещения составит 30 дней, для тех, кто работал менее шести месяцев – всего 15 дней. Но и этот срок необязательно выдерживать – можно расстаться с работником хоть в тот же день, выплатив ему денежную компенсацию как зарплату за соответствующее время.

Разумеется, уволить работника можно и по действующему законодательству, но для этого работодатель должен указать вескую причину. В новом законопроекте среди перечня причин, по которым работодатель будет вправе разорвать договор, есть весьма и весьма любопытная - "утрата доверия" к работнику. Что это такое, сказать сложно. Но, очевидно, что очень просто подогнать под это понятие практически все, что угодно.

"Например, вы пришли на работу не в той одежде, не достаточно ласково посмотрели на начальника, и он может утратить к вам доверие", - с сарказмом заявил "Апострофу" бывший народный депутат, а ныне эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.

Во вред, а не во благо

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Но это не единственное несовершенство законопроекта - предлагаемые нововведения могут быть использованы как во благо, так и во вред. Эксперты отмечают, что документ писали на скорую руку. При этом специалисты положительно оценивают осовременивание трудового законодательства. Например, введение таких понятий, как аутсорисинг, удаленная работа, надомная работа.

"С одной стороны, хорошо, что трудовое законодательство начали обновлять и пытаются привести к реалиям бизнеса. С другой стороны, непонятно, что в конечном итоге примут. Непонятно, будет ли система сдерживающих балансов, например, в том, что касается ненормированного рабочего дня, поскольку этим могут злоупотребить", - сказала в комментарии "Апострофу" HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

Президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская считает, что многие напрасно опасаются введения обязательного письменного трудового договора. Ведь в этом случае в нем будут прописаны все права и обязанности обеих сторон.

В договоре будут прописаны все права и обязанности обеих сторонФото: Getty images

"Опасения заключаются не в его письменной форме, а в содержании договора, поскольку многие нормы проекта ссылаются на договорные отношения между работником и работодателем. Но для того, чтобы договариваться об условиях труда, работник должен знать, о чем он договаривается, и внимательно читать условия трудового договора. Иначе существует риск, что такой договор будет состоять из минимальных гарантий для работника", - рассказала Липчанская "Апострофу".

Не все так страшно и в той части законопроекта, которая относится к увольнениям. Липчанская отметила, что сейчас зачастую работодатель, не имея по закону права уволить сотрудника, по сути, вынуждает его уволиться самому, создавая для него невыносимые условия пребывания на рабочем месте.

"И очень немногие в таких случаях решаются противостоять работодателю. При этом компенсация по действующему законодательству не предусмотрена. Новелла проекта дает возможность не только уйти вовремя, но и получить компенсацию", - подчеркнула Виктория Липчанская, уточнив, что законопроект ухудшает некоторые из имеющихся гарантий работников.

В экспертно-аналитическом центре hh.ua | grc, который оказывает услуги в сфере рекрутинга, "Апострофу" заявили, что кабминовский законопроект не оправдал возложенных на него ожиданий.

"Больше всего попали под критику расширение оснований для разрыва трудового договора по инициативе работодателя. С одной стороны, работодатель должен иметь возможность увольнять работника по собственной инициативе. Однако 15-дневный срок (минимальный срок, за который работодатель должен сообщить о своем решении) видится недостаточным для того, чтобы найти новую работу", - отметили в агентстве в комментарии "Апострофу".

Кроме того, по данным исследования hh.ua | grc, только 57% работников получают все свои выплаты в соответствии с законодательством (остальные частично или полностью получают зарплату в "конвертах"). А это значит, что денежная компенсация при увольнении будет выплачиваться, исходя из официальной части, то есть будет ниже реальной.

Вызывает опасение и то, что в законопроекте отсутствует норма об ограничении на сверхурочные работы, которые согласно КЗоТ не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год: "Это может создать прецеденты частого привлечения работников к таким работам".

Но даже с таким позитивным моментом, как легализация современных форм занятости путем расширения видов трудовых договоров не все однозначно.

"В теории такое расширение должно способствовать официальному трудоустройству. Однако главной причиной неофициальной занятости и "тенезации" зарплат все же видится налоговая нагрузка на работодателя. А это значит, что процесс их устранения будет зависеть не только от расширения видов трудовых договоров и будет не таким быстрым, как хотелось бы", - подчеркнул собеседник "Апострофа" в агентстве.

hh.ua | grc: "Главной причиной неофициальной занятости и "тенезации" зарплат видится налоговая нагрузка на работодателя"Фото: Getty images

Обращайтесь в профком

Законопроект о труде помимо прочего существенно уменьшает значимость профсоюзов и, по сути, лишает их возможности защищать права работников. Это, разумеется, вызвало недовольство профсоюзных организаций, причем не только отечественных, но и международных. Так, документ жестко раскритиковала Международная конфедерация профсоюзов.

По словам Андрея Павловского, европейские профсоюзные организации намерены через Еврокомиссию надавить на украинское руководство, чтобы этот закон не принимался в том виде, в котором есть сегодня, поскольку он противоречит соглашению об ассоциации с ЕС в части социального диалога, защиты прав работников. Эксперт напомнил, что Украина в свое время подписала различные международные соглашения и конвенции, в рамках которых брала на себя обязательства соблюдать международные нормы в сфере социальной защиты граждан.

"Несмотря на просьбы международных организаций, в частности, Международной организации труда (специализированное учреждение ООН – "Апостроф"), хотя это является обязательством Украины, документ не был направлен на согласование, - сказал Павловский. - Мы возвращаемся во времена дикого капитализма, тогда как в большинстве стран Европы уже давно социально-ориентированные рыночные экономики".

И с этим трудно спорить. Во многих странах Европы рабочая неделя уже меньше 40 часов. Правительство Финляндии сейчас рассматривает возможность перехода на "четырехдневку" и шестичасовой рабочий день. Да и отпуск у большинства европейцев превышает 30 дней. И это уже не говоря о значительной социальной защищенности и высоких пособиях по безработице в странах ЕС, на которые, как некоторые шутят, можно спокойно жить, даже и не думая о том, чтобы устроиться на работу. Ну, а украинцам, если закон о труде в нынешнем виде все же примут, будет совсем не до шуток.

Кроме того, многие украинцы работают на условиях, далеких от КЗоТ, а потому и нововведения их также вряд ли коснутся. Другое дело, что, по сути, власти пытаются сделать произвол отдельных работодателей законодательной нормой. И тогда у многих из них может окончательно пропасть мотивация хоть как-то обеспечивать права своих работников. А это значит, что простые украинцы, скорее всего, будут и дальше уезжать работать за границу, где их права хоть как-то уважают. Да и платят больше.