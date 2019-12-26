Названа фамилия еще одной жертвы пожара в одесском колледже: фото

В Одессе опознали погибшего в пожаре в колледже - им оказался директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

Об этом сообщает издание "Думская".

Эксперты уже идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара на Троицкой, 25. Последним оказался доктор биологических наук.

Прощание с ним и еще одним сотрудником учреждения, кандидатом биологических наук Галиной Иванович состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.

Кроме того, 26 декабря в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара - 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Напомним, в среду, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 вспыхнул мощный пожар. Огонь бушевал с такой силой, что существовала угроза обрушения здания.

Как сообщал "Апостроф", в топовых вузах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений.