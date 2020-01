В Китае в рекордные сроки достроили больницу для зараженных коронавирусом: фото и видео

Первую больницу на тысячу мест для пациентов, зараженных смертельным коронавирусом 2019-nCoV, открыли недалеко от китайского города Ухань, откуда началось его распространение.

Об этом сообщает издание Metro.

Больницу широкого профиля должны были окончательно построить на этом месте к маю 2020 года. Однако, пустующие здания достроили и оборудовали ускоренными темпами всего за 48 часов.

Во вторник, 28 января, в новостройку провели электричество, воду и подключили интернет. Больница уже принимает пациентов.

С такой же стремительностью китайцы строят еще три больницы в Ухане. На 3 февраля запланировано открытие одной из больниц, строить которую с нуля начали 24 января. Еще одна больница, которую начали строить на три дня позже, должна заработать 5 февраля.

В сети появилось видео со стройки, в которой заняты до 10 миллионов человек.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O