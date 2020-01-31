Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

С января 2020 года украинцы начали получать платежки за газ, в которых теперь предусмотрена новая схема оплаты - отдельно за потребленный газ и абонплата за его транспортировку. Это вызвало недовольство у украинцев. В Житомирской области уже устроили акцию сожжения платежек и требуют отмены соответствующего постановления, считая плату за транспортировку газа грабительской и вымогательской.

"Апостроф" собрал все ключевые сведения о нововведении.

Сколько придется платить и как часто?

Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребленного. За основу будет браться объем использованного топлива за предыдущий период (на 2020 год это период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов.

Самый низкий тариф у жителей Киева - 33,6 копейки за один кубометр, самый высокий у жителей Львовской области - 2 гривны 39 копеек за кубометр.

За распределение газа придется платить ежемесячно. В первой половине года плата будет несколько ниже, чем во второй.

Например, житель Киевской области, который в октябре 2018 - сентябре 2019 использовал для отопления дома 1800 кубических метров газа, первые полгода будет платить 140,4 гривны ежемесячно.

150 м3 (1/12 потребленного за прошлый отопительный период) * 0,93 грн/м3 (тариф оператора) = 140,4 грн.

Во второй половине года из-за повышения тарифа сумма возрастет до 163,8 гривны/месяц.

Петиция Зеленскому

На сайте президента 20 января появилась петиция с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа. Она уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. По состоянию на утро 31 января под ней подписались более 34 тысяч человек.

"Требуем немедленно отменить постановление НКРЭКУ о так называемой "абонплате за транспортировку газа", как такую, которая является грабительской и вымогательской, и поскольку она является ничем иным, как попыткой высосать дополнительные деньги из народа ворам-Фирташам в карман и которая не обоснована никакими экономическими расчетами! Мы сами за свой счет прокладывали себе газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения! Упомянутое решение - это наглый и циничный грабеж народа!", – говорится в тексте петиции.

Протесты

В сети уже поднялась волна гнева из-за истории с украинцем, которому пришла платежка за газ в частном доме. При этом в доме даже не закончен ремонт, в нем никто не живет и газом не пользовались.

Недовольные украинцы уже начали жечь платежки. Такую акцию устроили в городе Малине Житомирской области. Люди собрались под управлением газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа.

Целью акции, по словам ее организаторов, было привлечение внимание народных депутатов и местных властей к решению НКРЭКУ.



