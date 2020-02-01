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+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Прогноз погоды на первые дни февраля

Артур Гор суббота, 1 февраля 2020, 08:01
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Прогноз погоды на первые дни февраля Фото: pixabay.com

Второй месяц календарной зимы уже завершился. Впрочем, ни обильных снегопадов, ни резкого понижения температуры в Украине так и не произошло. С началом февраля зима выходит на финишную прямую, однако и начало этого месяца, по прогнозам синоптиков, мало чем будет отличаться от аномально теплых декабря и января. Что украинцам готовят первые дни февраля, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, первый день февраля будет теплым и дождливым. Дожди и мокрый снег ожидаются практически во всех регионах Украины кроме Луганской, Сумской, Черниговской и Николаевской областей.

Теплее всего будет на юге и западе страны. Днем в этих регионах столбики термометров покажут от 6 до 9 градусов тепла (на юго-западе до +10), а ночью температура воздуха опустится до 3-5 градусов с отметкой "плюс". Правда, на Закарпатье будет немного прохладнее: от 4 до 6 тепла днем и около 1 градуса мороза после захода солнца.

На остальной территории Украины в дневное время суток будет +4-7, а после захода солнца на севере и в центре температура опустится до 2 градусов тепла, а на востоке будет от 1 тепла до 1 градуса мороза.

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В воскресенье, 2 февраля, тепла будет еще больше.

Так, в южных регионах столбики термометров поднимутся до весенних +10-14 градусов днем, а ночью упадут до 2-5 градусов с отметкой "плюс".

На западе и в центре днем синоптики прогнозируют от 7 до 10 градусов тепла и около 3-6 тепла в ночное время суток.

Прохладнее всего будет на севере и востоке Украины: от 5 до 8 тепла днем и около 2-5 градусов с отметкой "плюс" после захода солнца.

Однако такие теплые температуры будут омрачены пасмурным небом и дождем, который пройдет по всей территории страны.

Прогноз погоды на 1 февраля
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Прогноз погоды на 2 февраля
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Прогноз погоды на 3 февраля
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Прогноз погоды на 4 февраля
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Прогноз погоды на 5 февраля
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Но уже в понедельник, 3 февраля, в Украине вновь похолодает. Тепло сохранится только на юге страны: днем будет +7-10, а ночью столбики термометров покажут +2-5.

На остальной территории будут стабильные температуры: от 3 до 6 тепла как в дневное, так и в ночное время суток.

Дожди покинут север и восток Украины, а вот на юге, западе и в центре ожидаются осадки.

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Во вторник, 4 февраля, температурная картина кардинально не изменится. Только на юге дневные температуры немного вырастут - до +11-13 градусов. Теплее будет и на западе - до +7 градусов днем. На севере, востоке и в центре - без существенных температурных изменений. Осадки в этот день ожидаются по всей территории Украины кроме Сумской области.

А вот в среду, 5 февраля, в Украине будет еще холоднее. На юге температура воздуха днем упадет до 3-5 градусов тепла. Такие же температурные показатели ожидаются и ночью.

В северных регионах днем и ночью будет от 1 тепла до 1 мороза. На западе и в центре столбик термометра покажет от 0 до 2 градусов тепла как в дневное, так и в ночное время суток, а вот на востоке и днем и ночью синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла.

Обильные осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут на юге и востоке Украины. Также небольшие снегопады ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной же территории страны будет сухая, но пасмурная погода.

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