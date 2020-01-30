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Ученые рассказали, какие уголки мира пострадали от изменений климата больше всего

четверг, 30 января 2020, 01:15
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Журналисты составили рейтинг стран и городов, которые сильнее всего пострадали от природных бедствий из-за климатических изменений.

Об этом сообщается в исследовании издания Germanwatch.

Всего в список вошли 15 стран и городов, и они были распределены следующим образом: Париж, Мозамбик, Фиджи, Камбоджа, Мадагаскар, Доминика, Непал, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам, Пакистан, Филиппины, Гаити, Мьянма и Пуэрто-Рико.

В частности, в столице Франции в 2018 году Сена достигла рекордного уровня – 6 метров, из домов пришлось эвакуировать 1500 жителей. В тот же год здесь была зарегистрирована самая высокая температура в новейшей истории наблюдений – 42 градуса.

В Мозамбике в марте 2019 года из-за стихии пострадали 1,85 млн человек, более 600 погибло. Сразу после климатического удара в стране резко выросли случаи заболевания холерой.

На Фиджи в 2016 году в результате урагана Винстон погибло 44 человека, а страна потеряла треть экономики.

На Мадагаскаре в 2017 году произошел мощный циклон Енаво, тысячи людей остались без жилья, погибли четверо. Через два года циклон Белна лишил крыши над головой 1400 человек, погибли 9 человек.

В Непале в 2015 году произошло землетрясение магнитудой почти в 8 баллов, погибли больше 9 тысяч человек.

Сильные дожди, оползни и наводнения летом 2019 года лишили жилья миллионы жителей Бангладеша и Индии, аналогичная беда происходила и во Вьетнаме.

В то же время Пакистан страдал от засухи, по материалам ООН, не получали достаточного питания около полумиллиона местных детей.

В Мьянме из-за тропического циклона в 2008 году погибли как минимум 140 тысяч человек, а убытки составили 10 млрд долларов.

В Пуэрто-Рико (на первом месте в списке) за последнее десятилетие случился целый ряд разрушительных ураганов, один из которых – Мария, вследствие которого погибло 3057 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в атмосфере Земли обнаружили рост уровня загрязняющего газа трифторметана, несмотря на то, что в 2017 году его производство якобы почти полностью было прекращено.

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