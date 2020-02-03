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Настоящая сказка! Опубликовано невероятное фото заснеженных Карпат

понедельник, 03 февраля 2020, 16:27
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В сети показали красочное фото украинских Карпат - едва ли не единственного места в стране, где сейчас можно увидеть снежный покров.

Снимок сделал Руслан Трач, а опубликовала его в социальной сети Facebook Светлана Чернецкая.

На опубликованном снимке виднеются склоны гор, плотно усыпанные снегом.

Интересно, что практически по всей территории страны в начале февраля продолжают идти дожди, что является аномальным природным явлением для зимы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что зима-2020 продолжает удивлять жителей Украины аномально теплой погодой, которая сопровождается всевозможными необыкновенными для этой поры года явлениями.

Напомним, что несмотря на снег в Карпатах, зима-2020 продолжает удивлять украинцев: из-за теплой погоды в Житомире посреди января выросли подснежники.

Также в Киевской области в канун Крещения расцвели подснежники.

Подробнее читайте об этом в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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