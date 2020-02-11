Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Суровые морозы лишь несколько дней "гостили" в Украине и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в страну вновь вернется плюсовая температура, а снегопады сменятся дождями. Какой будет погода на этой неделе, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, во вторник, 11 февраля, на всей территории страны ожидаются осадки. На юге пройдут дожди, а вот на севере, востоке, западе и в центре стоит ожидать дождей со снегом.

Теплее всего в этот день будет в южной части Украины. От 6 до 9 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а после захода солнца стоит ожидать от 2 градусов тепла до 1 градуса мороза.

От 3 до 6 тепла будет на территории Западной Украины днем. Ночью здесь - около нуля.

На остальной территории страны в дневное время столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца температура воздуха упадет до 1 градуса мороза на севере и в центре, и до 7 градусов с отметкой "минус" в восточных регионах.

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В среду, 12 февраля, температурная картина и ситуация с осадками практически не изменится. Только на юге днем похолодает на 2 градуса и к дождям добавится мокрый снег.

В четверг, 13 февраля, синоптики обещают пасмурное небо, но сухую погоду: ни в одном регионе страны осадков не ожидается.

От 5 до 8 градусов тепла днем столбики термометров покажут на юге Украины, а ночью здесь - от 1 до 4 градусов мороза.

На западе и в центре в дневное время суток от 2 до 5 градусов выше нуля, а ночью - от 2 до 5 ниже нуля.

В северных и восточных регионах немного прохладнее: 1-3 градуса с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем и 1-3 градуса, но с отметкой "минус", будет ночью.

Прогноз погоды 11 февраля 1 / 1 Прогноз погоды 12 февраля 1 / 1 Прогноз погоды 13 февраля 1 / 1 Прогноз погоды 14 февраля 1 / 1 Прогноз погоды 15 февраля 1 / 1

В пятницу, 14 февраля, температурная картина не изменится, а вот ситуация с осадками поменяется: на Западной Украине синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны сохранится пасмурная, но сухая погода.

В субботу, 15 февраля, осадки вновь покинут территорию Украины – весь день будет сухо.

Теплее всего в этот день в южных регионах страны: от 4 до 7 градусов тепла днем и около 1 градуса мороза ночью.

От 3 до 5 градусов с отметкой "плюс" стоит ожидать на западе и в центре, а ночью в этих регионах температура воздуха опустится в диапазоне от 0 до 3 градусов мороза.

В северных и восточных областях днем от 1 до 3 градусов тепла, а после захода солнца на севере Украины ожидается от 1 до 3 градусов мороза, а на востоке от 4 до 7 градусов с отметкой "минус".