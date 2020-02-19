Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Состояние дорог в Украине оставляет желать лучшего, несмотря на усилия властей хоть как-то изменить ситуацию. К решению проблемы подключился лично президент Владимир Зеленский, пообещав в текущем году выделить на строительство и ремонт дорог рекордную сумму. "Апостроф" выяснял, с чем связано столь плачевное состояние отечественного дорожного хозяйства, и что мешает решить эту проблему раз и навсегда.

Менее чем через две недели в Украину придет весна. Пока что календарная, но, если погода не приготовила сюрпризов в виде снегопадов и трескучих морозов, то можно надеяться, что достаточно скоро солнце начнет греть вполне по-весеннему. И если еще где-то лежит снег, то и он скоро сойдет, при этом автомобилисты очень надеются, что вместе с ним не сойдет дорожное покрытие. А такое в нашей стране случается нередко.

Ужас без конца

Проблема дорог присутствует в Украине много лет, но все эти годы она должным образом не решается, а лишь усугубляется. Правда, в последнее время, вроде бы, за нее взялись всерьез: в 2018 году был создан Государственный дорожный фонд, финансирование, выделяемое на ремонт дорожного покрытия, и строительство новых дорог, мало-помалу, стало увеличиваться. Однако значительных успехов в этой сфере как-то не особо видно.

В 2019 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) собиралось, в частности, отремонтировать участок трассы Мерефа-Лозовая-Павлоград, на что предусматривался 1 миллиард гривен. Однако, судя по тому, что пишут автомобилисты на одном из профильных форумов, ситуация здесь лучше не стала.

Участок дороги Мерефа-Лозовая проходит по Харьковской области. В направлении Павлограда, который находится уже в Днепропетровской области, дорога просто убитая.

Дорожное покрытие на трассе Лозовая-Павлоград в районе села Юрьевка (Днепропетровская область)

Не лучше ситуация и в других регионах. Например, в соседней с Харьковской Полтавской области. Так, у автомобилистов большие претензии к состоянию дороги на участке Лохвица - Пирятин. Здесь уповают хотя бы на ямочный ремонт, который по существу проблемы не решит, но даст возможность хоть как-то передвигаться.

Впрочем, ямочный ремонт в Украине освоили неплохо. И здесь открываются все новые грани. Недавно сеть всколыхнуло видео, на котором видно, как на дороге между Геническом и Троицким в Херсонской области асфальт укладывают в ямы, полные снега.

Разумеется, не везде состояние дорог в нашей стране аховое - есть вполне приличные участки. Так, положительных отзывов заслуживает трасса Киев - Житомир и далее на запад. Но и здесь не все гладко (причем, в прямом смысле этого слова). Автомобилисты, в частности, отмечают неудовлетворительное качество покрытия на окружной Житомира. Также много ям на дорогах в Ровенской области.

Большая стройка

В 2019 году на дорожное хозяйство было предусмотрено около 50 миллиардов гривен. Это рекордная в истории Украины сумма, выделяемая на подобные цели. Впрочем, год назад эксперты, с которыми поговорил "Апостроф", заявляли, что этого все равно мало для того, чтобы привести все дороги страны в надлежащее состояние. Тогда бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава оценил финансирование всего дорожного комплекса Украины в 1 триллион гривен. А эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов в разговоре с изданием высказывал мнение, что на дороги в прошлом году нужно было выделить не менее 70 миллиардов гривен.

Однако в нынешнем году на дороги собираются выделить даже больше – свыше 85 миллиардов гривен. Эти деньги пойдут на обновление 4000 километров дорог. Уже в марте 2020 года должен стартовать масштабный инфраструктурный проект "Большая стройка". 11 февраля по этому поводу состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского под громким названием: "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование".

По словам главы государства, строительство и капитальный ремонт дорог в общем объеме работ должны составлять не менее 80%, а такое явление, как ямочный ремонт, должно уйти в прошлое. "Мы также ожидаем, что весной вместе со снегом не сойдет асфальт", - заявил Владимир Зеленский.

Ремонт трассы Киев-Рени, 2016 годФото: ukravtodor.gov.ua

Помимо прочего, глава государства отметил, что на строительство дорог пойдет часть средств, которые Украина получила от России по газовому спору в Стокгольмском арбитраже (общая сумма составляет около 3 миллиардов долларов, - "Апостроф"). И это, с точки зрения экономической логики, правильно.

Однако, какая именно сумма из стокгольмского выигрыша пойдет на дороги, неизвестно. Учитывая, что есть планы потратить их на социальные проекты, а также на модернизацию газотранспортной системы, наверное, выделят немного, считает Вячеслав Коновалов.

При этом, по его словам, озвученная президентом сумма в 85 миллиардов гривен, есть только на бумаге, а в реальности денег может оказаться существенно меньше. В разговоре с "Апострофом" он рассказал, что речь идет о примерно 60 миллиардах гривен. "Есть еще 19 миллиардов в виде госгарантий по кредитам. Но Укравтодор уже это проходил многократно – брались кредиты, а потом выяснялось, что денег на дороги нет, так как они шли на погашение (прежних) долгов", - сказал эксперт, добавив, что так может произойти и в нынешнем году, и какую-то часть из этих 19 миллиардов гривен направят на долговые выплаты.

Удастся ли при этом отказаться от ямочного ремонта, как обещает президент Зеленский? Вячеслав Коновалов напомнил в связи с этим, что Славомир Новак, когда его назначили главой Укравтодора в 2016 году (он сложил полномочия в октябре 2019 года, - "Апостроф"), громогласно заявил об отказе от ямочного ремонта, однако по прошествии всего нескольких месяцев признал, что обойтись без него не удается.

Вряд ли что-то принципиально изменилось за эти годы.

Бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер в комментарии изданию высказал мнение, что от ямочного ремонта, который, по его словам, правильнее называть текущим, сразу отказаться не смогут, но его постепенно будут минимизировать. "Акцент будет переноситься на средний ремонт. Есть технологии, к их использованию должны были перейти с 1 января 2020 года, но пока отсрочили до 2022 года. И пропорция будет постепенно уменьшаться, пока текущий ремонт не будет составлять порядка 20%", - пояснил специалист.

Ремонт дороги в Николаевской области, 2017 годФото: unian

Бессмысленная трата денег

При этом, если даже государство выделит достаточно средств на строительство новых и ремонт старых дорог, есть большой риск того, что на местах эти средства не будут использованы должным образом, что и показали предыдущие годы. По словам Вячеслава Коновалова, во многих регионах до сих пор идет согласование планов реконструкции дорог, а некоторые области до сих пор вообще такие планы не представили. Эксперт отметил, что в 2019 году в некоторых регионах власти выделенные деньги просто положили на депозит.

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что, поскольку большинство украинских дорог имеют асфальтовое покрытие, для их основательного ремонта нужен битум, а он преимущественно нашей страной импортируется. Таким образом, власти могут столкнуться с элементарной нехваткой стройматериалов.

Но и это еще не все. В Украине по-прежнему не работает система контроля веса автотранспорта, и грузовые фуры, как ездили перегруженными, так и продолжают это делать. По словам Владимира Шульмейстера, вес фур на украинских дорогах составляет в среднем от 50 до 100 тонн при максимально разрешенном весе 40 тонн. "Без контроля веса фур дороги будут уничтожаться, они будут функционировать один-два года", - подчеркнул он.

По словам специалиста, в такой ситуации деньги будут просто выбрасываться на ветер. "В стране, в которой не могут обеспечить сохранность дорог, их строить бессмысленно", - резюмировал Шульмейстер.