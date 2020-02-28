В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры

Похоже, в этом году весна придет в Украину строго по календарю. По прогнозам синоптиков, буквально с первых же дней марта в стране ожидается потепление и ясное небо. Какой же будет погода в первые дни весны, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 29 февраля, практически на всей территории Украины будет сухо. Только в Крыму ожидаются дожди, но характер осадков на полуострове будет кратковременный.

Теплее всего в последний день зимы будет на юге: от 9 до 11 градусов тепла столбики термометров покажут в дневное время суток, а ночью температура воздуха опустится в диапазоне от 0 до 3 градусов тепла.

Немного прохладнее будет в центре: +7+9 ожидается днем, и от 0 до 2 градусов мороза столбики термометров покажут в ночное время суток.

На остальной территории Украины будет от 5 до 8 градусов тепла в дневное время суток и от 0 до 3 градусов мороза после захода солнца.

В первый день весны, воскресенье, 1 марта, температурная картина практически не изменится. Что касается осадков, то на северо-западе пройдут кратковременные дожди, на западе и севере Украины будет сухая, но облачная погода, а вот на юге, востоке и в центре синоптики прогнозируют ясное небо.

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С понедельника, 2 марта, будет еще теплее. В южных регионах Украины столики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла днем, а ночью температура воздуха упадет до 1-4 градусов выше ноля.

На западе, севере, востоке и в центре будет от 7 до 10 градусов с отметкой "плюс", а ночью от +2 до +5 в западных, центральных и северных регионах, а вот на востоке сохранится ночной "минус" - около 1 градуса.

В этот же день на западе страны ожидаются дожди. На остальной территории Украины будет облачно, но сухо.

Начиная со вторника, 3 марта, тепла будет еще больше. От 13 до 16 градусов тепла столбики термометров покажут днем на юге Украины. Ночью в южных регионах будет от +4 до +7.

В центре и на востоке ожидается от +12 до +14 днем и около 2-5 градусов выше нуля после захода солнца.

На западе и севере днем столбики термометров покажут от 9 до 12 градусов выше ноля, а в ночное время суток будет от 3 до 6 градусов с отметкой "плюс".

Омрачат теплый день только осадки на западе. На территории остальных регионов будет сухо.

Прогноз погоды на 29 февраля 1 / 1 Прогноз погоды на 1 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 2 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 3 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 4 марта 1 / 1

Аналогичная температурная картина, как и ситуация с осадками, будет наблюдаться и в среду, 4 марта.

А вообще март 2020, по прогнозам синоптиков, обещает быть более теплым, чем всегда. Среднемесячная температура ожидается на уровне 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.