Что происходит в Радомышле, где зафиксирована первая смерть от коронавируса: видео

В районном центре Житомирской области, в городе Радомышль, где от коронавируса умерла пенсионерка, дезинфицируют автовокзал и церковь.
Об этом сообщает ресурс "Житомир Info".
В городе проводят дезинфекцию в помещениях местного автовокзала и храма, который больная посещала 8 марта.
А в сети начальник отдела агитационно-пропагандистской работы в управлении ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк опубликовала видео дезинфекции помещений.
Напомним, что случай заражения коронавирусом COVID-19 обнаружили в городе 12 марта. Пенсионерку госпитализировали в больницу, но первые симптомы появились еще 3 марта.
Больную женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в этот же день, 13 марта, она скончалась.
Известно, что зараженная вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове.
Как сообщал "Апостроф", появились подробности смерти 71-летней женщины из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.