Что происходит в Радомышле, где зафиксирована первая смерть от коронавируса: видео

В районном центре Житомирской области, в городе Радомышль, где от коронавируса умерла пенсионерка, дезинфицируют автовокзал и церковь.

Об этом сообщает ресурс "Житомир Info".

В городе проводят дезинфекцию в помещениях местного автовокзала и храма, который больная посещала 8 марта.

А в сети начальник отдела агитационно-пропагандистской работы в управлении ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк опубликовала видео дезинфекции помещений.

Напомним, что случай заражения коронавирусом COVID-19 обнаружили в городе 12 марта. Пенсионерку госпитализировали в больницу, но первые симптомы появились еще 3 марта.

Больную женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в этот же день, 13 марта, она скончалась.

Известно, что зараженная вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове.

Как сообщал "Апостроф", появились подробности смерти 71-летней женщины из Радомышля, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.