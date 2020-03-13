Удар по Донбассу и заражение жены Трюдо: как коронавирус продолжает "шагать" по миру

Вирус продолжает атаковать в разных странах не только простых граждан, но и топ-политиков. Тем временем, после обнаружения в Украине 2 новых случаев заболевания коронавирусом, в оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев заражения. В связи с ситуацией в стране президент Владимир Зеленский экстренно собрал заседание СНБО.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в Украине и других зараженных странах.

Общее число погибших от коронавируса в мире превысило 5 тысяч человек.

Инфицированные в Радомышле и Черновцах

В Радомышле инфицирована женщина 1949 года рождения. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове. Также известно, что она ездила в Киев.По данным врачей, было установлено 26 контактов, эти люди уже находятся на обсервации. Зараженная женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась в тяжелом состоянии. Днем 13 марта женщина умерла.

По данным СМИ, первые симптомы у больной появились 3 марта после посещения музея украинской домашней иконы в замке-музее "Радомысль" Ольги Богомолец, где она целовала иконы: "За полторы недели до визита больной в музей "Радомысль" в этом музее была группа туристов из Италии. Они так же целовали там иконы. Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль. И опасность очень велика, поскольку через пять дней после появления симптомов заболевания эта женщина была в церкви Радомышля. И там целовала иконы".

В Радомышле сейчас не работают рынки и не ездит общественный транспорт. На въезде и выезде установлены блокпосты для санитарной проверки. Городские власти просят население без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг.

В Черновцах заразился мужчина 1955 года рождения. У него температура до 38 градусов, признаки кашля, рентген пневмонии не показал. Известно, что его жена недавно вернулась из Италии.

Вирус в Горловке

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина заявил, что в Донецкой области диагностировали заболевания COVID-19 у 12 людей. В связи с этим Украина ограничит въезд на мирную территорию из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан 100% по пунктам пропуска. И предлагаем пропускать граждан, которые имеют регистрацию на не оккупированной территории, чтобы иметь больший контроль. Сейчас мы имеем информацию о 12 случаях коронавируса в Горловке", – заявил он.

Великобритания

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нынешний кризис является самым тяжелым в области здравоохранения для его поколения.

"Это будет распространяться и дальше. Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью - многие семьи, очень многие семьи потеряют своих близких раньше времени", - сказал он.

Франция

Президент Эммануэль Макрон объявил о введении карантинных мер. Все детские сады, школы, колледжи и университеты будут закрыты с 16 марта. Также в ходе телевизионного обращения, первого с начала эпидемии, Макрон призвал людей старше 70 лет и с хроническими заболеваниями как можно реже выходить из дома. По его словам, защита самых незащищенных является приоритетом.

"Ад" в Испании

Испания стала второй в Европе по количеству заражений коронавирусом, опередив Францию и Германию. Общее число заболевших достигло 4209, 120 человек скончался. В стране существуют автономные сообщества, в которых коронавирус распространяется бесконтрольно, в других заболеваемость незначительна.

В правительстве Испании коронавирус нашли у министра территориальной политики Каролины Дариас, которая 8 марта посетила феминистическое марш в Мадриде. В этом событии она приняла участие вместе с Ирен Монтеро, министром по вопросам равенства, которая первой из испанских чиновников заразилась коронавирусом. Также COVID-19 нашли у членов испанской партии Vox - ее лидера Сантьяго Абаскаля и председателя парламентской группы партии Макарена Олонь. Первым в партии заразился ее генсек Хавьер Ортега Смит.

Правительство в ближайшие часы объявит состояние повышенной готовности в стране.

Польша

Люди во многих магазинах, поддавшись панике, сметают с полок продукты и товары первой необходимости. В соцсетях поляки делятся фото и видео, сделанными в магазинах.

"Моя бабушка сказала, что впервые видит пустые полки за последние 30-40 лет", - написала одна из местных жительниц.

Что происходит в других странах

Заражение зафиксировали у жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявил, что остановить коронавирус в ЕС невозможно.

Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны.

Молдова закрывает все авиасообщения с Европой.

Число умерших от коронавируса в Иране больше 500, зафиксировано 11 364 случаев заболевания.

Ирак запрещает все крупные религиозные собрания до 24 марта.

В Беларуси 27 подтвержденых случаев заражения. Беларус, скрывший посещение Италии, мог заразить коронавирусом почти 100 человек.

Количество зараженных в Швейцарии превысило 1100 человек.

Чиновникам Казахстана запретили все заграничные служебные командировки. Исключение - только те,которые обеспечивают безопасность страны и граждан.

Первый случай зафиксирован в Эфиопии.

Олимпийский комитет Греции решил отменить эстафету Олимпийского огня на территории страны.

В оккупированном Крыму в севастопольских аптеках невозможно купить медицинские маски — речь идет уже не о дефиците, а о полном отсутствии индивидуальных защитных средств. Медицинских масок нет как минимум неделю, а в некоторых пунктах продажи - уже больше месяца.

Число случаев заражения в России за сутки увеличилось с 34 до 45. Новые случаи зафиксированы в Москве - 5, в Петербурге - 3, по одному в Ленинградской области, Московской области и Пермском крае.