Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Пока мир впадает в истерику от последствий коронавируса, украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ), часть портфеля которой принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, решила заработать на кризисной ситуации. Теперь люди, которые приобрели билеты, но не могут улететь из-за закрытия авиасообщения, рискуют остаться без денег.

Коронавирус привел к настоящему транспортному коллапсу в авиации. Многие авиакомпании оперативно отреагировали на снижение спроса клиентов и закрытие государственных границ, отменив рейсы и вернув средства пассажирам. Так, например, два израильских перевозчика Arkia и Israir Airlines, ирландская Ryanair Holdings Plc и франко-голландская Air France-KLM моментально отменили рейсы в Италию и ряд других государств.

Украинские же авиакомпании отреагировали на данную проблему странным образом. 6 марта МАУ не отменило рейсы, но предложило пассажирам изменить даты полета в основном на итальянских направлениях. "Сейчас мы получаем единичные запросы на изменение даты вылета, массовых отказов пассажиров от полетов в города Италии не наблюдается, загрузка рейсов остается высокой, – сказано в пресс-релизе компании со ссылкой на слова директора по коммуникациям МАУ Евгении Сацкой. – Многие авиакомпании сокращают или вовсе отменяют рейсы в Италию. Мы же в МАУ понимаем, насколько важно поддерживать воздушное сообщение между странами и экономиками в сложившейся ситуации". Формулировка, скажем прямо, вызывает вопросы...

Воздушное сообщение между странами (или получение доходов) настолько важно для компании, что она готова рискнуть здоровьем людей? Но еще больше вызывает вопросов направление в Израиль. Исходя из угроз, связанных с коронавирусом, с 12 марта Израиль закрыл границы и впускает только пассажиров, которые могут подтвердить возможность пройти домашний двухнедельный карантин. Израильские авиакомпании, например, Arkia, сразу же заявили об отмене международных рейсов.

11 марта МАУ скорректировал расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив. В частности, на период 12 марта – 8 апреля были отменены рейсы Одесса – Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев – Тель-Авив решили выполнять дважды в день.

А 12 марта пассажиры рейса из Киева в Тель-Авив сообщили, что впустили только израильтян, у всех остальных – забрали паспорта, после чего отправили назад. Реакция МАУ на обращения пассажиров была неизменной: дешевые категории билетов неприменимы к изменению даты, а вернуть можно лишь около 25% стоимости непогашенного билета.

После первого принудительного возврата украинских пассажиров из Израиля, контактный центр авиакомпании был завален обращениями. И 12 марта МАУ предложило бесплатно изменить дату вылета в пределах срока годности для билетов на любые направления с вылетом в период с 13 марта по 8 апреля, приобретенных до 12 марта. Впрочем, учитывая запрет на любые полеты, который будет введен с 17 марта в Украине, "доброта" нашего монополиста обретает абсурдные нотки.

Тем более, что перенести вылет пассажиру практически невозможно, ведь для этого нужно дозвониться к авиакомпании. Но уже почти неделю контактный центр МАУ "лежит" и дозвониться ему почти невозможно. Такая же ситуация с прогрессивным каналом коммуникации – чат-ботом в социальной сети Facebook, который на протяжении 3 суток или отвечает невпопад, или не отвечает вовсе. Этот "возврат без возврата", скорее всего, приведет к увеличению судебных исков против монополиста на рынке уже в ближайшее время.

Сложно не упомянуть о нашумевшем в сети случае, который произошел вечером 12 марта. Пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ Антон Гура устроил трансляцию прямо с борта самолета, заявив, что в Борисполе, где приземлилось воздушное судно, людей выпустили из него без соблюдения необходимых мер безопасности. По его словам, более половины пассажиров в самолете – иностранцы, многие из которых кашляли. При этом Гура сообщил, что во время полета люди с признаками болезни принимали лекарства, чтобы сбить температуру и пройти проверку после приземления. По прибытию в Борисполь в самолет зашла бригада медиков для проверки. По словам автора трансляции, среди пассажиров определили 4 человек с подозрением на коронавирус. Остальные пассажиры без каких-либо сложностей ушли из самолета и затем – из аэропорта, где к ним не возникло никаких вопросов. В тот же вечер новоиспеченный "блогер" выступил на телеканале "1+1", принадлежащем тому же Коломойскому, где повторил свою историю.

Паника в стране расцвела буйным цветом. Журналисты изучают биографию Гуры, люди активно репостят и обсуждают эту историю, но ни у кого не возникает ни единого вопроса относительно того, каким образом данному персонажу разрешили устраивать онлайн-трансляцию. Любой человек, который летел в самолете хоть раз в жизни, знает важное правило авиакомпаний – отключать мобильные телефоны. Была ли в курсе МАУ, что кто-то – и вполне открыто – ведет трансляцию видео в режиме реального времени? И кому на самом деле выгодна паника с авиасообщениями в режиме коронавируса? Об этом можно только догадываться. Как минимум, МАУ точно от этого не пострадает: во всяком случае деньги за купленные билеты, похоже, они намерены оставить себе…