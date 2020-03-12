У многих красные глаза и кашель: в Киев из Италии прилетел борт с людьми с подозрением на коронавирус, видео

В аэропорт Киев 12 марта с Милана прилетел самолет МАУ, у пассажиров которого подозревают симптомы смертельного коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Антон Гура.

По его словам во время посадки в Италии на борт самолета никому из пассажиров не проводили скрининг. При этом у многих, кто заходил в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

"Половина самолета кашляет, многие с температурой", - рассказал активист.

Всего в салоне летело около 186 человек, из них примерно половина иностранцы (египтяне, индусы и другие). Многие из пассажиров пили жаропонижающее.





После прилета в Киев, по словам активиста, врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Однако пассажиры подняли шум и трех иностранцев в итоге забрали в больницу. Всех остальных пассажиров просто отпустили.

"Спасибо, что все это освещаете. У нас полный п...ц", - сказал один из врачей активисту после того, как его отпустили.

Как сообщал "Апостроф", 12 марта в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Житомирской и Черновицкой областях. Позже стало известно, что заражена украинка 8 марта посещала церковь.