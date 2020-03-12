RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.80
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 марта

11:33
"Черная" неделя продолжается: на Московской бирже зафиксирован новый обвал
08:38
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 12 марта

11 марта

18:04
НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ
16:07
Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
14:50
Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"
08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
17:09
В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны
16:30
Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ
13:25
Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве
10:54
Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У многих красные глаза и кашель: в Киев из Италии прилетел борт с людьми с подозрением на коронавирус, видео

четверг, 12 марта 2020, 23:13
переглянути новину українською

В аэропорт Киев 12 марта с Милана прилетел самолет МАУ, у пассажиров которого подозревают симптомы смертельного коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Антон Гура.

По его словам во время посадки в Италии на борт самолета никому из пассажиров не проводили скрининг. При этом у многих, кто заходил в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.

"Половина самолета кашляет, многие с температурой", - рассказал активист.

Всего в салоне летело около 186 человек, из них примерно половина иностранцы (египтяне, индусы и другие). Многие из пассажиров пили жаропонижающее.


После прилета в Киев, по словам активиста, врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Однако пассажиры подняли шум и трех иностранцев в итоге забрали в больницу. Всех остальных пассажиров просто отпустили.

"Спасибо, что все это освещаете. У нас полный п...ц", - сказал один из врачей активисту после того, как его отпустили.

Как сообщал "Апостроф", 12 марта в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Житомирской и Черновицкой областях. Позже стало известно, что заражена украинка 8 марта посещала церковь.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: