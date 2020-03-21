Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса

Противостояние китайскому коронавирусу, кроме чисто медицинских мер: карантин, гигиена, самоизоляция, предполагает и экономический формат. Ведь сворачивается сфера обслуживания, страдает транспортный бизнес, "умер" туризм, как следствие, экономическая активность населения резко падает. В каждой стране по-своему выходят из ситуации. Например, Минфин США запланировал выделить 850 миллиардов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии. Конечно, Украина и близко не обладает такими бюджетами как Штаты, но и наше правительство решило поддержать бизнес и простых людей. Сработает ли это, разбирался "Апостроф".

Добавка к пенсии

Президент Владимир Зеленский 16 марта пообещал всем пенсионерам, которые получают пенсии ниже 5 тысяч гривен, надбавку в размере 1000 гривен. Такая повышенная, в связи с карантином пенсия, будет выплачиваться уже с 1 апреля.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2020 года, в стране насчитывалось 11,3 миллиона пенсионеров. Из них,меньше 5 тысяч гривен получает порядка 88% пенсионеров или 9,9 миллиона человек. Таким образом, чтобы обеспечить карантинную прибавку, государству придется дополнительно найти в бюджете около 10 миллиардов гривен. Выдержит ли украинский бюджет, который и так не выполняется, такой удар?

"Мне не кажется, что 2% от бюджета Пенсионного фонда, где и так дефицит, сильно повлияют на дефицит общий, - говорит "Апострофу" экономист Андрей Блинов. – Все же Украина – государство социальное и даже эта тысяча позволит небогатым людям хотя бы немного улучшить свой рацион питания. У меня нет сомнений в том, что выделение пенсионерам этих 10 миллиардов практически не подхлестнет инфляцию. Эти деньги, хоть и будут направлены на потребительский рынок, но по сравнению с общим объемом валового оборота торговли они не столь уж велики".

Впрочем, экономист Андрей Новак считает, что такая помощь вряд ли сильно поможет. "Хотя тысяча - это все же поддержка, но инициатива все же больше популистская. Реально она не изменит ситуацию для этой категории граждан".

Отмена ЕСВ

Если пенсионерам деньги решили дать, то у предпринимателей их решили хотя бы не забирать. В экстренном порядке 17 марта парламентарии приняли закон, которым освободили ФОПов от уплаты единого социального взноса с 1 марта по 30 апреля. Сумма ЕСВ, которую платили ФОПы, с 1 января составляла 1039 гривен. В Украине, по состоянию на начало 2020 года, было зарегистрировано около 1,8 миллиона физлиц-предпринимателей, таким образом, с отменой ЕСВ, бюджет не досчитается еще порядка 2 миллиардов гривен ежемесячно (смотря как долго продлится карантин).

По словам экспертов "Апострофа", по большому счету и такая мера – позитив. "Для бизнеса, особенно для тех предприятий, которые имеют несколько наемных работников, важно, чтобы выплаты по ЕСВ были заморожены", - полагает Блинов. Его поддерживает и Андрей Новак: "Это, конечно, облегчение для ФОПов, но главный груз, который ложится на малый и средний бизнес, это сокращение потребления по причине закрытия заведений общественного питания и точек для развлечений. Это и есть ключевая проблема. Но лучше уж такие послабления, чем, если бы их не было вообще".

Торговый ряд закрытый на время карантина, КиевФото: Апостроф / Александр Гончаров

Но дело в том, что ощутимого положительного эффекта для бизнеса, временная отмена уплаты ЕСВ не принесет. "Нужны какие-то быстрые решения, чтобы показать хоть какую-то реакцию на события. Все это полумеры, которых явно недостаточно", - уверяет "Апостроф" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Все будет зависеть от того, как насколько затянется сам карантин. "Если он продлится долго, несколько месяцев, тогда встанет вопрос о сохранении рабочих мест в принципе. Будет ли смысл содержать наемных работников? Эта мера хороша как срочная, по преодолению кризиса. Но на длительный срок государство едва ли что-то может предложить бизнесу в налоговом плане, ведь Украина, так или иначе, столкнется с сокращением доходов бюджета", - отмечает Андрей Блинов.

Финансовый подарок сделали депутаты и тем украинцам, на которых "висят" потребительские кредиты. С 1 марта по 30 апреля народные избранники запретили банкам применять штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту. Более того, повышать проценты по кредитам в этот период также запрещено. Правда, конкретный финансовый эффект от такого новшества оценить сложно.

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Коммуналка станет дешевле?

Для большинства украинцев оплата коммунальных услуг – это значительная часть расходов семейного бюджета, а поскольку во время домашнего карантина газа, электроэнергии и воды, очевидно, будет потребляться больше, то и заплатить за услуги придется больше.

В Кабмине соглашаются с такой логикой, поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта на заседании правительства поручил Минфину, Минсоцполитики и Минэкономразвития за три дня разработать механизм снижения финансового давления на украинцев по оплате коммунальных услуг.

"Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - подчеркнул Шмыгаль.

Какой именно механизм компенсации оплаты за коммуналку придумают в правительстве, узнаем в ближайшие дни, впрочем, по словам эксперта в сфере ЖКХ Сергея Дяченко, велосипед в Кабмине не изобретут.

"Это субсидии. В мире в принципе только два механизма используются: субсидирование и социальные цены. У нас используют и тот, и тот. Вопрос лишь в объемах субсидирования", - пояснил "Апострофу" Дяченко.

Помощь олигархов, помощь для олигархов

Еще один инструмент, при помощи которого власть пытается удержать экономику на плаву – кооперация с олигархами.

Встреча президента с представителями крупного бизнесаФото: president.gov.ua

Так, 16 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, среди которых были Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Александр Ярославский. По итогам встречи, договорились создать специальный фонд общим размером около 12-13 миллиардов гривен. Деньги из фонда должны пойти на закупку оборудования в больницы.

Такая модель действовала и в Китае. Например, основатель Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма выделяет десятки миллионов долларов на поддержку врачей, закупку средств защиты и разработку вакцины, не только в Китае, но и по всему миру.

"Очень важно, чтобы крупный бизнес поддерживал малый бизнес, так как в цепочке создания стоимости они очень зависимы между собой, - отмечает Забловский. – Но вы же понимаете, что обязать олигархов перечислить какие-то деньги сложно. Это все добровольно".

Достаточно ли 12-13 миллиардов гривен – вопрос дискуссионный. А вот тот факт, что парламентарии решили временно упразднить налог на коммерческую недвижимость и землю, сделав своеобразный подарок олигархам, эксперты однозначно оценивают негативно.

"Основными плательщиками этого налога являются как раз крупные компании. Но самое главное, что эти налоги на 100% идут в местные бюджеты, - поясняет Андрей Новак. – Таким образом, у нас произойдет обескровливание местных бюджетов, на которые, во многом, и ложится груз по борьбе с эпидемией коронавируса. Ведь именно на местах находятся поликлиники, скорые. И если местные бюджеты недополучат эти налоги (по разным оценкам около 16 миллиардов гривен – "Апостроф"), это создаст им дополнительные проблемы. Тогда центральной власти стоило бы разработать механизм дополнительных дотаций из государственного бюджета, в качестве компенсаций. Но сейчас такой механизм никто не предлагает".