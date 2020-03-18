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Украинцам готовят приятный сюрприз по коммуналке на время карантина

среда, 18 марта 2020, 16:10
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В Кабинете министров Украины намерены частично компенсировать украинцам стоимость коммунальных платежей, которые возрастут из-за их вынужденного пребывания по домам во время объявленного карантина.

Об этом в среду, 18 марта, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.

Премьер-министр поручил Минэкономики просчитать необходимую сумму средств для компенсаций для определенных категорий граждан на время введенного карантина в Украине. Кто именно получит компенсацию и в каком размере, пока неизвестно.

Минэкономики должно проработать поручение главы правительства за три дня и на следующем заседание Кабмина вынести предложения.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения", - подчеркнул Шмыгаль.

О том каким может стать новый этап борьбы с коронавирусом в Украине читайте в материале "Апострофа": Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения

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