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Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Не спешите прятать зимние вещи

Адриан Радченко суббота, 21 марта 2020, 08:07
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Не спешите прятать зимние вещи Фото: Getty Images

В Украине ожидается очередная волна похолодания - последняя, по прогнозам синоптиков. Какие сюрпризы приготовила нам погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

В субботу, 21 марта, ожидается дождливая погода.

"Дождь со снегом, местами сильный снегопад, ожидаются в западных и северных областях. Дождливо будет в центре, на юге, а также в Харьковской и Закарпатской областях", - рассказали "Апострофу" в Гидрометцентре.

Сухая погода сохранится в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

На полуострове, а также в Херсонской области будет теплее всего днем: +12+14 градусов. В целом на юге будет от 10 до 13 градусов с отметкой "плюс". Немного холоднее будет на востоке и в центре, где столбики термометров покажут +9+11 градусов. На севере Украины будет +6+8 градусов, а на западе столбики термометров покажут +4+7 градусов.

Ночью на западе, севере, в центре и Крыму будет +2+4, на юге 0+2, а вот на востоке ожидаются заморозки - от 1 до 3 градусов мороза.

В воскресенье, 22 марта, осадки накроют всю без исключения территорию страны. Кроме того, существенно похолодает.

"В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 градусов мороза, днем от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками в виде дождя и мокрого снега", - рассказали синоптики "Апострофу".

В Гидрометцентре уточнили, что местами ожидается образования снежного покрова высотой 1-3 см.

Обращаем внимание водителей, что на дорогах возможна гололедица.

Теплее всего в воскресенье будет на юге и востоке - днем ожидается +5+8 градусов, а ночью будет +4+6 градусов.

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Зимняя погода не отступит и в понедельник, 23 марта. Но на большинстве территории будет сухо. Снег ожидается только в Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Температурная картина практически не изменится. На западе и севере днем будет от -1 до +1 градуса, а ночью ожидается -3-5 градусов. В центре днем будет 0+2 градуса, а ночью - заморозки -2-4 градуса. На востоке и юге днем ожидается +5+7 градусов, а ночью будет 1-2 градуса мороза.

Но к середине следующей недели потеплеет до +10 градусов.

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