"Чудо-лекарства" для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе

Сообщения о позитивных результатах лечения заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, активизировали интернет-мошенников. В социальных сетях наряду с фейковыми сообщениями и различными конспирологическими теориями начали появляться объявления о продаже чудо-препаратов. О том, как мошенники пытаются "задурить" головы доверчивым гражданам, и когда на самом деле появятся лекарства от смертельной опасной болезни, читайте в материале "Апострофа".

Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 стала благодатной почвой для разного рода мошенников, готовых нажиться на паническом настроении населения. Не секрет, что в аптеках давно нет ни медицинских масок, ни антисептических средств, ни жаропонижающих препаратов. Для начала стоит упомянуть маркетологов, которые на фоне истерии пытаются продать свой товар. Так, телевизионная реклама предлагает купить антибактериальный препарат, который действует на все вирусы, в том числе и коронавирус. Это манипуляция сознанием потребителей. Препарат действительно противодействует вирусам и их видам – коронавирусам, но конкретно о штамме коронавируса COVID-19 речь не идет. Расчет у аферистов строится на том, что потребитель, не разобравшись, купит средство из-за схожего названия.

Министерство здравоохранения Украины неоднократно заявляло, что при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу. Самолечение чревато летальным исходом. Также стоит напомнить, что на сегодняшний день препаратов для лечения и профилактики данного штамма коронавируса не существует. Симптоматическую тактику лечения должен назначить специалист.

"Минздрав призывает украинцев не доверять этой информации и не покупать сомнительные препараты. В случае подтверждения наличия коронавируса лабораторными исследованиями пациенту в изоляции оказывается симптоматическое лечение. Сейчас в мире не существует специальных лекарств от COVID-19", — говорится в заявление пресс-службы министерства.

Впрочем, из-за низкого качества коммуникации и высокого уровня недоверия украинцев к власти все эти заявления, к сожалению, не дают должного результата.

Вместе с тем в социальных сетях регулярно появляются посты с предложением купить тест-системы для определения заболевания на ранних сроках. Например, вот такой спам массово приходит на почту.

Стоит отметить, что вакцину против коронавируса до сих пор не разработали. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире разрабатывается более 20 вакцин против коронавируса. Американские и китайские фармацевтические компании заявляют, что скоро будут готовы проводить испытания своих разработок на людях. Но результатов пока нет.

В начале марта бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич на своей странице в Facebook сообщил, что отечественный препарат позволяет блокировать коронавирус. Для исследования использовалась компьютерная модель коронавируса 2019-nCoV, созданная китайскими специалистами. Сообщение специалиста не подтверждено Минздравом, а ссылки на результаты и ход исследований не приводятся. Сама страница автора выглядит весьма подозрительно: профиль не подавал никакой активности до начала марта 2020 года.

Тем не менее, по словам специалистов, в Украине есть потенциал для создания вакцины от коронавируса. Но даже после ее создания, до момента, когда ее смогут получить пациенты, пройдет немало времени. По словам, главы общественной организации "Союз работников фармации", доктора фармацевтических наук, профессора Константина Косяченко, теоретически, по оптимальным прогнозам, с момента разработки вакцины до ее поступления в продажу, проходит полтора-два года.

"Нужно изготовить, разработать форму выпуска. Далее следуют доклинические, потом клинические исследования, проверка ее безопасности. После этого проходит регистрация препарата. Не стоит забыть, что производство должно быть сертифицировано, это тоже будут проверять. Даже в условиях нынешней ситуации, это не быстрый процесс. Например, уже готовая вакцина от момента заказа до выхода на рынок ожидает 1,5-2 месяца. Это время необходимо для технологического процесса и контроля качества", - сказал он "Апострофу".

На сегодняшний день в СМИ регулярно появляются новости о том, что тот или иной лекарственный препарат показал позитивную динамику в ходе лечения пациентов зараженных коронавирусом. Буквально на днях стало известно, что японский противовирусный препарат Avigan оказывает активное действие в борьбе с последствиями заболевания коронавирусной инфекцией. В ходе исследований в китайском Ухане, у пациентов, которые принимали препарат, температура тела нормализовалась на два дня раньше, чем у остальных, а кашель проходил на четвертый день, а не с пятого. Позитивная динамика была отмечена у 80 из 240 пациентов. Однако, министерство здравоохранения Японии высказало предположение, что это лекарство помогает только пациентам с легкими и умеренными симптомами, и не особо эффективно для тех, у кого состояние более тяжелое.

Индийский полицейский дает розу пожилому мужчине, чтобы побудить его остаться домаФото: Getty images

Ранее итальянские врачи заявляли о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом от ревматоидного артрита Tocilizumab. Есть сообщения, что лекарства для ВИЧ-инфицированных Лопинавир и Ритонавир также могут быть действующими. У пациентов, которые их принимали, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза. Несмотря на оптимистические сообщения, ни один из препаратов пока не включен в медицинские протоколы по лечению коронавирусной инфекции.

По мнению экспертов, Минздраву стоит как можно чаще обращать внимание населения на это обстоятельство, ведь в украинском обществе всегда высокий уровень соблазна купить для себя "чудо-лекарство".

Также стоит обратить внимание на еще один момент: ни один из названных выше препаратов – за исключением Tocilizumab, который в украинских аптеках продается по цене свыше 5 тыс. гривен за упаковку – не зарегистрирован в Украине.

Бывший первый заместитель директора Государственного фармакологического центра МОЗ Украины Ольга Баула рассказывает "Апострофу", что в случае, если японский препарат Avigan действительно покажет свою эффективность, украинские пациенты смогут получить его уже через месяц.

"Япония – государство строгой регуляторной системы ВОЗ. Наряду с США, Канадой, Австралией, Швейцарией и странами ЕС. Это означает, что у нас регистрация препарата пройдет в течение месяца. Похожая ситуация была в 2009 году, когда во время эпидемии гриппа А/H1N1 мы оперативно покупали препарат "Тамифлю". Поэтому длительных задержек не будет, был бы препарат эффективным", - говорит Баула.

Тем временем об определенных успехах в лечении коронавируса сообщили в Штатах. На днях Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование противомалярийного препарата хлорохин для лечения пациентов с "короной". По словам президента США Дональда Трампа, в ближайшее время в американских больницах начнется применение хлорохина для лечения коронавируса и это "изменит правила игры". Трамп сказал, что хлорохин показал "очень, очень обнадеживающие первые результаты" в лечении больных с коронавирусом. Впрочем, на данный момент эти победные заявления хозяина Белого дома тоже вызывают немало вопросов. Хотя бы потому, что в США сейчас полным ходом идет подготовка к президентским выборам. И Трампу крайне необходимо продемонстрировать, что именно он победил коронавирус. Пока же хлорохин, как и другие медикаменты не одобрен ВОЗ, а значит, не может быть использован в Украине...