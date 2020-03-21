Под Киевом продавали "левые" тесты на коронавирус: фото

Под Киевом, в Ирпене, полиция задержала 38-летнего мужчину, который продавал несертифицированные тесты для определения коронавируса Covid-19, за одну единицу которых доверчивые покупатели отстегивали 750 гривен.

Об этом сообщает департамент киберполиции НПУ.

"Установлено, что фигурант, используя мессенджер, разместил объявление о продаже теста на короновирус в одном из сообществ. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. Кроме этого, в Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация относительно лица, ответственного за производство медицинских изделий для диагностики Covid-19", - говорится в сообщении.

Теперь задержанный будет обязан уплатить штраф в размере 17 500 гривен. Также в полиции уточнили, что изъяли у мужчины три сотни тестов, а также составили на него административный протокол.

Как сообщалось, ранее в Украине рассказали про аферистов, зарабатывающих на коронавирусе, которые продают несуществующие лекарства от него.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.