После долгого молчания: Минздрав сделал важное заявление о заболеваемости коронавирусом

В Министерстве здравоохранения впервые за два дня отчитались о ситуации с распространением смертельного коронавируса в Украине. Так, по состоянию на 10:00 24 марта в стране зафиксировали 84 случая заражения.

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В пресс-службе министерства отмечают, что трое пациентов с коронавирусом скончались, еще одному удалось выздороветь. За последние сутки в стране зафиксировали 11 новых случаев заболевания.

Ситуация с зараженными по областям:

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

г. Киев - 29 случаев;

Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

Львовская область - 2 случая;

Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)

Черкасская область - 1 случай.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.