RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

11:32
Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест Lime
11:17
Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло Lime
11:08
Юрий Бойко в Черновицкой области потребовал увеличения финансирования на медицину
11:04
Готовы присоединиться: Тимошенко выразила готовность поддержать проекты по укреплению экономики
10:32
От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе Lime
10:14
На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа Lime
10:10
Кучер попытался, на свою беду, показать, кто хозяин: политологи высказались о ситуации в Харькове
09:04
Я могла петь в Go-A: солистка YUKO рассказала о любопытном эпизоде с группой Lime
08:05
Сохранить жизни и избежать коллапса: Тимошенко предложила четкую стратегию борьбы с коронавирусом в Украине
07:06
Запекаем дома спаржу с чесноком и сыром: простой рецепт закуски Lime

23 марта

22:17
Коронавирус в Раде: появились подробности о зараженном "слуге народа" и работе парламента
20:38
Фейсбук ужаснули фото щенка в крови. Оказалось, милый корги просто объелся фруктами и уснул Lime
Все новости

После долгого молчания: Минздрав сделал важное заявление о заболеваемости коронавирусом

вторник, 24 марта 2020, 10:09
переглянути новину українською

В Министерстве здравоохранения впервые за два дня отчитались о ситуации с распространением смертельного коронавируса в Украине. Так, по состоянию на 10:00 24 марта в стране зафиксировали 84 случая заражения.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

В пресс-службе министерства отмечают, что трое пациентов с коронавирусом скончались, еще одному удалось выздороветь. За последние сутки в стране зафиксировали 11 новых случаев заболевания.

Ситуация с зараженными по областям:

  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • г. Киев - 29 случаев;
  • Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
  • Черкасская область - 1 случай.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: