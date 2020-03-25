"Ад" в Испании и новая смерть в Украине: коронавирус мутировал и ударил с новой силой

Пандемия коронавируса в мире не только не стихает, но и набирает новых оборотов. В Исландии сделали шокирующее заявление - один из инфицированных COVID-19 заражен сразу двумя видами вируса, а это значит, что коронавирус мутировал. Второй штамм очень заразен. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации на данный момент.

По состоянию на 12:00 общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 18 947 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 6 820 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 163 человека. Всего в мире 424 048 инфицированных, выздоровели 109 145 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (69 176), Соединенные Штаты (55 225), Испания (42 058), Германия (32 991) и Иран (24 811).

В Италии от коронавируса скончались уже 6 820 человек, но медики говорят, что уровень распространения коронавирусной инфекции замедляется. В понедельник был побит рекорд – зафиксирована наименьшая интенсивность заражения COVID-19.

По словам начальника службы гражданской защиты Анджело Боррелли, карантинные меры начали действовать. Накануне итальянский премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что штрафы за нарушение карантина в стране вырастут с 400 до 3 000 евро.

Также появилась информация, что в результате болезни коронавирусной инфекцией в Италии погиб 72-летний священник Джузеппе Берарделли. Он находился в госпитале города Ловере в Бергамо - одном из самых пострадавших от инфекции регионов страны. Мужчина отказался от вентиляции легких из-за состояния здоровья - он мог не выдержать процедуру.

Жители города Казниго, где вел церковную службу священник, вышли на свои балконы и аплодировали, когда мимо их домов проносили гроб с телом церковнослужителя, чтобы таким образом почтить его память. Церемонии похорон не было из-за ограничений в связи с карантином.

В США очень быстрыми темпами увеличивается число случаев заражения вирусом COVID-19, поэтому не исключено, что эта страна станет следующим эпицентром пандемии, говорят в ВОЗ.

Накануне стало известно о первом летальном случае новой коронавирусной инфекции у несовершеннолетнего пациента. Ребенок проживал в городе Ланкастер неподалеку от пустыни Мохаве, что на севере американского штата Лос-Анджелес.

В Испании самый разгар эпидемии - Мадрид стремительно приближается по числу случаев к Ломбардии - самому пострадавшем от коронавируса региону Италии. За ним рост повторяет Нью-Йорк. Но все же испанские власти полагают, что пик эпидемии коронавируса в стране наступит в среду, а в дальнейшем количество случаев заболевания начнет снижаться.

Такая оценка основана на корреляции между максимальным инкубационным периодом вируса (14 дней) и началом мер по изоляции граждан и закрытию школ по всей стране.

Франция перешла порог в 1 000 смертей от коронавируса, общее число летальных исходов достигло 1 100. За минувшие сутки скончались еще 240 инфицированных.

В связи со стремительным распространением COVID-19 в стране ввели чрезвычайное санитарное положение на два месяца, однако его действие может быть прекращено досрочно. Теперь человеку, вышедшему на улицу без уважительной причины, записанной в специальном формуляре, грозит штраф в 135 евро. В случае рецидива в течение двух недель - 1 500 евро.

Кроме того, запрещена деятельность рынков и скорректированы правила доставки товаров: исключается прямой контакт между людьми, временно отменяется подписание отчетов о доставке, а посылки следует оставлять у двери получателя. Церкви могут оставаться открытыми, однако любые многолюдные собрания в них запрещены. Исключение составляют похоронные церемонии, если на них присутствует не более 20 человек.

В Британии число смертей от коронавируса выросло до 422. Власти страны призвали здоровых и работоспособных людей записаться в добровольцы для помощи системе британского здравоохранения. Волонтеры должны будут обеспечивать уязвимые группы населения жизненно важными вещами, продуктами питания и медикаментами, водить их на приемы и регулярно звонить тем, кто находится в изоляции.

В Индии с 25 марта объявили жесткие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции - гражданам запретили покидать дома без необходимости.

В стране будут работать только магазины, аптеки, больницы и банки. Покидать дома можно только в случае острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены штраф или тюремный срок. В соцсетях опубликовали видео, как индийская полиция палками бьет людей, которые не соблюдают правила карантина.

В стране было зарегистрировано 557 случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек погибли. Население Индии составляет более 1,3 млрд жителей. Это вторая по численности населения страна в мире.

Там временем в городе Ухань (Китай) открыли 117 автобусных линий после двухмесячного карантина. Полностью ограничения планируют снять 8 апреля.

На кадрах пассажиру измеряют температуру, после чего он сканирует QR-код через приложение "Код здоровья". Эта система помогает отследить перемещения всех жителей по городу и быстро установить, кто контактировал с заражённым. Сегодня Китай снимает карантин в провинции Хубэй. Три региональных аэропорта уже возобновили работу.

Ситуация в Украине

По состоянию на 10:00 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев коронавируса, первые случаи инфицирования обнаружили в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

За последние сутки, в Украине зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавирусом, сейчас в стране 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Коронавирус зафиксировали в таких регионах:

Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);

Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;

г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)

Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1 (выявлено за последние сутки)

Одесская область - 1 (выявлено за последние сутки)

Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

Черкасская область - 1 случай.

Также в Тернопольской области умер первый больной пациент с коронавирусом COVID-19. Это 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района. Он контактировал со священником, у которого первым в области зафикисировали коронавирус.

Появилась и хорошая новость - беременная женщина из Ирпеня, у которой во вторник, 24 марта, было диагностировано заражение коронавирусом, родила здорового ребенка. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше.

Роженицу сегодня переведут в инфекционное отделение, тем временем новорожденный мальчик будет находиться на карантине.