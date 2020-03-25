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Коронавирус у беременной под Киевом: появилась важная новость о женщине и ее ребенке, фото

среда, 25 марта 2020, 11:17
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Беременная женщина из Ирпеня, у которой во вторник, 24 марта, было диагностировано заражение коронавирусом, родила здорового ребенка.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 - здоровый ирпенский парень!" - написал Маркушин.

Роженицу сегодня переведут в инфекционное отделение, тем временем новорожденный мальчик будет находиться на карантине.

Как сообщал "Апостроф", в Ирпене, где коронавирус зафиксировали у беременной женщины, коммунальные службы провели дезинфекцию в доме, где жила больная.

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