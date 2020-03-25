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Контактировал со священником: всплыли детали об умершем от коронавируса в Тернополе

среда, 25 марта 2020, 11:05
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Стало известно, что мужчина, который умер от коронавируса в Тернополе контактировал со священником, у которого первым в области зафиксировали COVID-19.

Об этом сообщили в горсовете Тернополя.

"Это житель села Ковалевка Монастыриского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - говорится в сообщении.

Мужчина заболел 13 марта, его сразу госпитализировали в инфекционное отделение Чертковской ЦКРБ. По словам родственников, ему резко стало плохо, начал задыхаться. Родные вызвали скорую, которая доставила его в медицинское учреждение.

"Через десять дней был переведен в инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. Предварительно установлено, что пациент был в контакте с первым случаем, с пациентом из г.. Залещики, на похоронах. Всего на Тернопольщине остается пять подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщили в горсовете Тернополя.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковске уже похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса. Ее хоронили в спецодежде, а в самой могиле хлорку перемешали со слоем земли, чтобы инфекция не распространилась.

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