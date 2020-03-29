Эпидемия коронавируса или украинский "пофигизм": что стало причиной паники на границе

В пятницу, 27 марта, после заявления президента Владимира Зеленского о закрытии границ, на пунктах пропуска с Польшей возникли огромные очереди из украинских "заробитчан". Тысячи граждан, испугавшись, что они не попадут домой к праздникам, ринулись на родину. Масштабные скопления народа стали отличной почвой для распространения коронавируса, хотя закрытие границ, по замыслу властей, как раз и должно было стать одним из средств борьбы с COVID-19. Позорная история на границе с Польшей порождает целый ряд вопросов, как к президенту, так и к самим "заробитчанам".

Заявление о том, что после 27 марта Украина окончательно закроет границы для своих граждан, президент Владимир Зеленский сделал накануне, 26 марта. В своем видеообращении глава государства предупредил, что о тех, кто все же не успеет вернуться в Украину до указанного срока, позаботятся дипломатические представительства. По словам Зеленского, об оставшихся украинцах за границей никто не забудет: "Мы постепенно будем возвращать вас, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции".

Владимир Зеленский также напомнил, что две недели назад уже призывал граждан срочно вернуться в Украину. "Большинство, и я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, а это более 80 тысяч украинцев мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами", - добавил президент. Однако, по словам Зеленского, в связи с распространениям эпидемии коронавируса, Украина больше не может ждать.

Заявления Зеленского буквально на следующий день вызвали страшную панику на границе с Польшей. Тысячи "заробитчан" ринулись через пункты пропуска, стремясь в последний момент попасть на родину. Многие из них стремились успеть к празднованию Пасхи, а многие просто испугались, что путь домой надолго будет закрыт.

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Масштабные скопления людей моментально помножили на ноль любую идею самоизоляции ради борьбы с распространением COVID-19. Ведь совершенно невозможно подсчитать, кто из "заробитчан" в этих толпах уже являлся носителем коронавируса, скольких людей он при этом заразил и какие последствия все это будет иметь, когда эти люди попадут домой.

В связи с нештатной ситуацией на границей, несомненно ударившей по рейтингу Владимира Зеленского, к президенту возникает сразу несколько неудобных вопросов.

Зачем вы вообще зовете этих людей назад? Они работают за границей, перечисляют в Украину заработанные средства. Вам что, больше не нужна валюта из-за рубежа? И сколько дополнительных рабочих мест вы готовы предложить этим людям взамен тех, которые они потеряют в Польше? У вас есть эти рабочие места в Украине? Где они? Сколько там платят?

Как уже говорилось выше, неизвестно, сколько людей подцепили в толпе вирус. Когда вы звали их назад, господин Президент, вы интересовались возможностями украинской медицины? Способна ли она "переварить" дополнительную порцию инфекции, которую привезут с собой "заробитчане" из-за рубежа?

И, наконец, вы вообще думали о том, какую панику вызовут ваши слова о закрытии границы? Почему вы не отдали соответствующие распоряжения и не подготовили пункты пропуска, к наплыву посетителей? Вы знали, что забота о комфорте и безопасности граждан не всегда ограничивается только предупреждением: "бегите, пока не поздно"?

Не меньше вопросов и к самим "заробитчанам".

Вас действительно предупреждали две недели назад. Были выделены самолеты, автобусы, поезда. Консульские службы распространяли информацию о том, как можно попасть на эти транспортные средства. Чего вы ждали эти две недели, на что рассчитывали? Почему понадеялись на "авось" и ринулись через границу в самый последний момент, создав огромные проблемы в пунктах пропуска?

Зачем вас вообще понесло в Украину? Вас выгнали с работы, перестали платить деньги и потребовали убираться домой? Если нет, то что же вам делать в Украине? Тут вообще-то карантин (больше трех не собираться), Пасху отпразновать не получится (храмы, за исключением УПЦ МП, закрыты), да и безработица, эпидемия, хромая медицина и злобные взгляды соседей, если выяснится, что вы привезли с собой коронавирус.

А если вас все-таки выгнали с работы, то чего же вы ждали две недели, если видели, что идет эвакуация? Почему, по дивной украинской традиции, вы снова все оставили на последний день?

И, наконец, как вы собираетесь возвращаться в Европу? Вас же не пропустят обратно - там тоже карантин.

Одним словом, да здравствует украинский шалтай-болтай на всех вертикалях - от "заробитчанина" до президента. Бессмысленный и беспощадный. А в условиях эпидемии - еще и опасный для здоровья.