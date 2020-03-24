Китай оживает после эпидемии коронавируса: свежие данные из Поднебесной

После почти двухмесячного карантина в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения по миру коронавируса COVID-19, снова будет открыто метро.

Видео с дезинфекцией вагонов метрополитена опубликовало китайское издание People's Daily.

Как сообщает местная пресса, в провинции Хубэй, которая первой пострадала от эпидемии, карантин будет отменен уже в среду, 25 марта. В городе Ухане ограничения будут отменены позже - 8 апреля.





Такое решение китайские власти приняли после того, как значительно улучшилась эпидемиологическая обстановка в стране и, в частности, в регионе, который находился на карантине с 23 января.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, на протяжении текущих суток в Китае выявили всего 78 новых случаев коронавирусной инфекции, 74 из них — у людей, которые приехали из-за границы. От болезни, вызванной коронавирусом, скончалось 7 человек, выздоровели 456 пациентов.

Всего в стране зарегистрирован 81 171 заболевший, из них 73 159 выздоровели.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 24 марта общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляет 381 499 человека.