"Один народ": к чему приведет "земельный шантаж" Путина в Крыму

Президент РФ Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей практически по всему аннексированному Крыму. В его указе речь не идет о гражданах Украины, но, очевидно, что решение направлено именно против них. Пока на действия Кремля отреагировали только в представительстве президента Украины в АРК и украинской прокуратуре республики, обвинив российскую власть в нарушении прав крымчан. "Апостроф" выяснял, с какой именно целью администрация российского президента подготовила этот указ, и какие могут быть последствия такого решения.



"Защита" от украинцев

Российский президент Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности у "иностранцев" и "зарубежных юридических лиц".

Согласно указу, в "перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками" вошли 19 "муниципальных образований", расположенные по всей территории Автономной республики Крым (АРК) и еще восемь - на территории Севастополя.

Теперь собственники земли, не имеющие российского гражданства, должны ее продать, переписать на граждан РФ или получить российский паспорт.

В перечне оказалась практически вся территория республики, кроме всего трех районов: Первомайского, Красногвардейского и Белогорского. Эти регионы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к морю. На территории Севастополя в перечень формально доступных для иностранцев территорий вошел только Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе.

Жители Первомайского района, с которыми удалось поговорить "Апострофу", не удивлены тем, что их регион оказался в числе территорий, на которые не распространяется запрет.

"Земля в нашем районе интересна только местным. Моря у нас нет. Стратегических объектов и крупных производств – тоже нет. Большая часть земли – это либо частные огороды или пашня под пшеницу и ячмень. Кукурузу перестали сеять, потому что воды нет. Садов и виноградников почти не осталось. Даже российские инвесторы к нам не особо спешат", – рассказывает фермер Дмитрий.

По словам местного жителя, до аннексии в районе работало несколько крупных сельхозпредприятий с иностранным финансированием (занимались выращиванием овощей и ягод), но в 2014 году они свернули свою деятельность. Основная причина – водная блокада со стороны материковой Украины, сделавшая невозможным ведение такого бизнеса.

Кремлевские пропагандисты, тиражируя сообщение о путинском указе, особенно подчеркивали, что отныне именно граждане Украины не смогут владеть землей на полуострове.

В представительстве президента Украины в Крыму назвали действия российской стороны военным преступлением, обвинив Москву в нарушении норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно документу государству-оккупанту запрещается любое уничтожение движимого или недвижимого имущества на захваченной территории.

Российские военные возле парламента АР КрымФото: Getty images

"Кроме того, такие действия оккупационных властей могут трактоваться как нарушение положений статьи 1 Протокола-1 ЕКПЧ по защите права собственности, а именно нарушение права на уважение своей собственности", – заявили в представительстве.

Будут "отжимать" землю

Эксперты, отслеживающие ситуацию в аннексированном Крыму, сходятся на двух основных версиях. Первая – "земельный указ" нужен российским властям для того, чтобы отобрать у граждан Украины наиболее ценные участки. Вторая – указ Владимира Путина является частью целого комплекса мер по "ускоренной паспортизации" украинских граждан, которые российский парламент и правительство предприняли за последние недели.

Эксперт по вопросам международного права, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отметил в разговоре с "Апострофом", что в России давно уже действует запрет иностранным гражданам владеть землей в приграничных регионах. Вопрос только в том, почему у Кремля только сейчас дошли руки до Крыма, территорию которого они с 2014 года считают как бы "своей".

"Полагаю, россияне не сделали этого ранее, потому что могла быть реакция со стороны официального Киева, соответствующие политические и юридические действия, так как речь идет о грубом нарушении прав граждан Украины. От нынешней украинской власти Москва ничего такого не ожидает", – говорит Борис Бабин.

Как полагает эксперт "земельный колокол" звонит не только по жителям материковой Украины, имеющим землю на полуострове, но и по крымчанам, которые получили документы страны-оккупанта. "Если российских чиновников и дельцов заинтересует тот или иной участок земли у моря, очень быстро может выясниться, что его владелец "незаконно" получил российский паспорт, с нарушением процедуры, и теперь не может владеть таким имуществом", – пояснил Борис Бабин.

Аналогичного мнения придерживаются и правозащитники. Руководитель крымской приемной Украинской Хельсинской группы по правам человека Анна Россомахина отметила в разговоре с "Апострофом", что согласно российским законам иностранцу, владеющему "запрещенной" землей, должны дать время на оформление необходимых документов.

"В российском гражданском законодательстве есть такая норма. Иностранцу на все про все дается год. Возникает вопрос: с какого момента отсчитывать этот год? Логично, если с момента издания указа, но что-то мне подсказывает, что никто в аннексированном Крыму не станет это соблюдать. У людей попросту начнут отбирать участки под надуманными предлогами", – говорит Анна Россомахина.

Памятник русскому оккупанту в БахчисараеФото: 24crimean.ru

У версии, что "земельный указ" подписывался только с целью грабежа, есть одно слабое место. Российские "колонисты" отбирали у крымчан наиболее ценные участки земли, начиная с первых месяцев аннексии. И никакой дополнительный указ им был не нужен. Баталии вокруг нового "генплана" Ялты (у людей отбирали дома и землю под элитную застройку), противостояние жителей Гурзуфа и оккупационной администрации лагеря "Артек" вокруг пляжа "Гуровские камни", земельные тяжбы между российским военными и севастопольцами – далеко не полный перечень имущественных конфликтов между крымчанам и оккупационной властью.

Навязывание российского "аусвайса"

И тут мы переходим ко второй версии происходящего. Земельный указ Владимира Путина – системная инициатива из целого перечня решений, принятых Кремлем за последние недели. Суть в том, что на территории Крыма недвижимостью (особенно в курортных регионах) владеет немало граждан, проживающих на материковой части Украины. Среди них есть также политики, депутаты, крупные бизнесмены и артисты.

Земля в курортной местности, к примеру, имелась у нынешнего посла Украина в Канаде Андрея Шевченко. Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил дипломата в том, что тот распоряжался участком на основании российских законов. Андрей Шевченко всеотрицал, уверяя, что не подписывал с оккупационной властью никаких документов по земле.

Путинский указ вынуждает украинцев с материка продавать имущество, переписывать его на людей с российскими паспортами или же самим получать документы с двуглавым орлом. Администрация российского президента полным ходом готовит законодательную базу под "ускоренную паспортизацию" наших сограждан.

Президент Путин на прошлой неделе подписал закон, объявляющий украинцев и белорусов "носителями русского языка". Такой статус требуется при получении гражданства России. Ранее граждане Украины и Беларуси для перехода в российское подданство должны были сдавать соответствующий экзамен. Теперь такие граждане освобождаются от тестирования, если смогут доказать, что они или их прямые родственники в настоящее время живут или ранее постоянно проживали на территории России.

Руководство Госдумы не скрывает, что закон приняли для массовой раздачи паспортов украинцам и белорусам.

Геополитические фантазии Кремля

Российское правительство также подготовило законопроект о том, что паспорт с двуглавым орлом можно будет получить, не отказываясь от гражданства другой страны. Также намерены отменить требования к соискателям непрерывно проживать на территории России пять лет. Одновременно с этим россияне открыли "границу" с ОРДЛО, где бушует коронавирус, но в то же время закрыли границу с Беларусью, с которой у россиян имеется как бы "союзное государство".

Пункт пропуска "Изварино"Фото: Getty images

Таким образом, "земельный указ", обязывающий продать землю или получить российский паспорт, органично укладывается в логику кремлевских крючкотворцев.

"Учитывая, какую именно политику Россия ведет в отношении Украины ,и какие именно персоны сидят в Кремле, не стоит исключать, что наших сограждан, имеющих имущество в Крыму, вынуждают получать российские паспорта", – говорит Анна Россомахина.

Если прежде Владимир Путин раз в полгода или в квартал вспоминал о том, что русские и украинцы представляют якобы "один народ", то теперь он выступает с подобными заявлениями едва ли не каждую неделю.

Находясь в Крыму по случаю очередной годовщины аннексии, Владимир Путин пустился в пространные рассуждения о том, что украинцы и русские изначально мало отличались друг от друга.

"До XIII века украинцы, те люди, которые сейчас себя считают украинцами и являются таковыми, и все проживавшие в Московском царстве, и проживавшие в Речи Посполитой, то есть в Польше, все православные назывались не иначе как русскими. Никакого различия ни по языку в то время не было", – заявил российский президент.

Помимо этого, к 6-й годовщине начала оккупации Крыма (18 марта), российские академики получили заказ написать коллективную научно-популярную монографию: "Право крымчан на самоопределение: предусловия и эволюция "крымской весны". Она представляет собой сборник статей, интервью и докладов, призванных донести до общественности кремлевскую трактовку аннексии полуострова. Как известно, она заключается в том, что присоединение Крыма было проведено по результатам добровольного "волезъявления" крымчан, осуществленного на референдуме. По мнению заказчиков, будущая монография, которую планируется выпустить тиражом в 500 экземпляров, "аргументированно разрушает мифы западных идеологов об "аннексии" и "оккупации" Крыма Россией".

Как настаивают наблюдатели, Офис президента Владимира Зеленского совершает ошибку, игнорируя подобные сигналы со стороны россиян.

"Кремль оказался в непростой ситуации на фоне нефтяной войны с саудитами и распространением коронавируса в самой России. Путину нужны очередные "достижения". В Сирии и Ливии, как мы видим, у него не особенно получилось. Остается Украина, Беларусь, государства Закавказья. Давайте будем реалистами: если наша страна будет слабеть изнутри, то Москва увидит, что некоторые регионы можно будет относительно легко отобрать, и россияне обязательно этим воспользуются", – отметил в беседе с "Апострофом" руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.