Жизнь крымчан в аннексии: тихая "война" с россиянами и мечты об украинском безвизе

Шесть лет назад Россия аннексировала украинский Крым, проведя на полуострове два нелегальных "референдума": на территории Крымской автономии и в городе Севастополе. Россия захватывала Крым грубой военной силой, используя региональную верхушку в качестве статистов. За это время крымчане так и не стали "полноценными" гражданами страны-оккупанта, фактически живя в условиях двойной лояльности и морали. Кремль пытается разбавить местных, целенаправленно завозя в Крым переселенцев из России. "Апостроф" выяснял непосредственно у крымчан, как они воспринимают конфликты с российскими "колонистами", и почему многие жители региона остаются активными украинскими гражданами, оформляя новые документы с трезубцем.

Пропагандисты против местных

Конфликт между "украинскими крымчанами" и переселенцами из соседней России перешел в открытую фазу. С конца первого года аннексии, когда в оккупированном Крыму формально завершился "переходный период", у россиян начала проходить эйфория по поводу "Крымнаша" и местных жителей. Уже тогда в социальных сетях начали проскальзывать нелестные комментарии выходцев из крупных российских городов, которые перебрались в Крым, поверив в сказки о том, что Москва сделает из оккупированного полуострова некую "жемчужину".

Первое, что не понравилось "понаехавшим" - своеобразный менталитет крымчан, южный подход к делам и неспешность. Россияне все чаще жаловались на излишнюю прямолинейность местных, холодность и высокомерие.

Федеральные и местные коллаборационистские СМИ тщательно маскировали противоречия, делая вид, что социальный конфликт между местными и переселенцами является неким проявлением общей болезни роста. Около месяца назад "федералы" завели совершенно другую песню. На сайте издания РИА "Новости", которое контролируется российским правительством, одна за другой стали появляется публикации неких возмущенных жителей крупных российских городов, уставших от крымской безалаберности и хамства.

Местные не остались в долгу и начали огрызаться, настоятельно рекомендуя москвичам оставить свои советы и пожелания при себе. Критика и претензии в адрес "материковых" громко зазвучали в эфирах местной ГТРК "Крым", которую оккупанты отжали у Украины. Даже идейный сторонник аннексии и профессиональный украинофоб главред "Крымской правды" Михаил Бахарев возмущался, что, мол, москвичи пусть на себя посмотрят: командированные из России чиновники, министры и их замы воруют хлеще крымских. Если убрать риторическую шелуху, то всем, кого не устраивают крымские порядки, было предложено ехать обратно за Керченский пролив.

Вместо того чтобы успокоиться, федеральные СМИ пошли на обострение. На сайте РИА теперь красуется целая рубрика "Крым и "понаехавшие", в которой песочат местных.

Учитывая зависимость этого издания от российской власти, возникает вопрос, зачем Кремль идет на фактическое разжигание розни? Тут может быть несколько версий, но основная из них - российские власти исправляют ошибку 2014 года, когда в погоне за пропагандистским эффектом, крымчан на пустом месте изобразили чуть ли не героями, "восставшими" против Киева. На самом деле, крымчане так и не стали "полноценными россиянами". Многие продолжают жить в условиях двойной и даже тройной лояльности. На улицах и на работе говорят одно, а думают - совершенно другое.

Некоторые крымчане пытались, но так и не стали полноценными россиянамиФото: Getty images

У всех под подушкой лежат украинские документы. Люди организованно едут на территорию материковой Украины для оформления новых документов или продления существующих. После того, как Украина стала страной с безвизовым режимом со странами Европы и ряда государств остального мира, интерес к документам с трезубцем только усилился.

Вожделенный безвиз

На полуострове с 2016 года действуют коммерческие структуры, которые предлагают услуги по оформлению паспорта гражданина Украины, водительских прав украинского образца, паспорта моряка, биометрического паспорта и других украинских документов. Некоторые даже в своей рекламе утверждают, что для оформления этих документов не обязательно выезжать на материковую часть Украины.

"На самом деле, это не более чем замануха. Украинские ведомства не выдадут документы без присутствия заявителя. Все эти конторы (предлагающие помочь с украинскими документами) работают по схеме турфирмы. Приходишь к ним, платишь около 5000 российских рублей (примерно 1800 гривен) и они организованно везут группу "паспортных туристов" на микроавтобусе в Херсонскую область. Такое практиковалось в первые месяцы после введения безвиза. Потом люди сообразили, что можно оформлять документы без посредников. Каждый день из Ялты и Симферополя выходят маршрутки. Цена места 3000 рублей или 1000 гривен. Удобнее ехать в межсезонье, тогда микроавтобусы на "границе" пропускают напрямую, не нужно пешком пересекать нейтральную полосу", - отметила в беседе с "Апострофом" Валентина Ивановна из Ялты.

Перед украинским безвизом не устояли даже те, кто открыто поддержал оккупацию. "Один из самых показательных случаев – задержание севастопольца Степана Резуника, который имеет грамоту незаконного парамилитарного формирования "Самооборона Севастополя", а в 2019 году поехал на Херсонщину за биометрическим паспортом, который был ему необходим, чтобы работать в Европе в яхтенном бизнесе. Он провел три месяца в СИЗО по обвинению в участии в "самообороне Севастополя", вину отрицал. И в итоге был освобожден в рамках обмена в конце 2019 года", - рассказывает "Апострофу" крымский журналист-расследователь Анна Андриевская.

После аннексии ей пришлось покинуть полуостров. Российские спецслужбы в 2015 году сфабриковали против Анны Андриевской уголовное дело за "призывы к свержению власти в Крыму". Формальным основанием послужил ее материал о волонтерах батальона "Крым". Находясь на материковой части Украины, она продолжает отслеживать судьбу коллаборационистов.

Фото: Getty images

"Также интересная история случилась с экс-главой оккупационной администрации Судака, экс-замом Сергея Аксенова (российский "глава Крыма", - "Апостроф") Владимиром Серовым. В прошлом году он пропал. И никто о нем до сих пор ничего не знает. Он объявлен в розыск в России. И крымские активисты утверждают, что он якобы мог иметь биометрический украинский паспорт и выехать по нему из Крыма. И до сих пор о нем ничего неизвестно", - добавила Анна Андриевская.

Дополнительные требования

В то же время при оформлении биометрических паспортов крымчанами сложилась весьма специфическая практика. Согласно закону жители оккупированных территорий имеют такое же право на их получение, как и жители материковой части Украины. В то же время в последние полтора года в Госмиграционной службе Украины начали озвучивать дополнительные требования для приема документов. Какие именно документы для этого должны быть предоставлены, в ведомстве не уточняют, поскольку нет официально утвержденного перечня. Как рассказывают сами переселенцы, у одних просили водительское удостоверение, у других – свидетельство о рождении, у третьих – диплом о высшем образовании. Без них документы грозят не принять.

Правозащитники называют такую ситуацию дискриминацией и нарушением закона. Если гражданин Украины впервые является для оформления заграничного паспорта, представители миграционной службы или центров административных услуг не могут требовать от него что-либо, кроме паспорта и идентификационного номера, отметил в комментарии "Апострофу" юрист "Украинской Хельсинской группы" Максим Тимочко.

"Обычно, люди предоставляют дополнительные документы, так как многим просто нечего скрывать. Нужно показать диплом или свидетельство о браке - почему бы и нет. В ситуации, когда "дополнительных" документов под рукой нет, необходимо требовать от чиновников письменный отказ принимать у вас документы. Как показывает практика, в таком случае сотрудники указанных органов начинают задумываться, куда гражданин потом пойдет с их отказом на руках. Если пойдет в суд, то чиновникам придется там обосновать, почему они потребовали от человека документы, не указанные в официальном перечне. Понятно, что они не хотят этого делать", - отметил Максим Тимочко.

Среди тех крымчан, с которыми удалось поговорить "Апострофу", оказались и те, кто сознательно отказался от получения украинских документов. "Три года назад пошел устраиваться в лесничество. Мне сказали, хочешь работать - сдай украинский паспорт. Я согласился. Когда писал заявление, отдельно подписал бумагу, что я добровольно сдаю документ. Начальство при мне уничтожило мой паспорт с трезубцем. С работой у нас перебирать не приходится, а выезжать из Крыма никуда не собираюсь, и украинский безвиз мне как-то безразличен", - рассказывает Владимир из Симферопольского района.

Завоз "колонистов"

По данным Государственной миграционной службы Украины, биометрические паспорта по состоянию на февраль прошлого года оформили более 134 тысяч крымчан. Учитывая динамику, эксперты отмечают, что сейчас этот показатель подбирается к 200 тысяч. И это только "биометрия", не говоря уже о других документах.

Украинский заграничный биометрический паспортФото: Getty images

Москва и ее ставленники в Крыму критикуют крымчан за "несознательность", но поездки на материковую часть Украины не запрещают. Напротив, оккупационная администрация хочет, чтобы Киев снял блокаду с Крыма и пустил в регион поезда, дабы потом рассказывать, сколько "миллионов украинцев отдохнуло на полуострове". В такой ситуации "паспортные туры" - это тактическая уступка.

Единственный вариант для Москвы - завезти в Крым как можно больше людей из соседней России, чтобы изменить баланс в пользу россиян. Для этого и нужно соответствующее обоснование: в Крыму "царит бардак", который местные убирать не хотят.

Согласно официальной статистике, которую озвучили по состоянию на ноябрь 2019 года, Кремль за первые пять лет аннексии переселил на полуостров свыше 140 тысяч своих граждан. В реальности посчитать число "новых крымчан" не получится, так как в регион постоянно прибывают российские военные, чиновники, силовики вместе с семьями. Симферопольцы в разговоре с "Апострофом" признают, что крымская столица с начала аннексии заметно "распухла". В том числе из-за этого начались проблемы с водой.

"Они (бизнесмены из России, - "Апостроф") привыкли, что у них работают, как правило, люди из СНГ, которые лишний раз не станут качать права. Многие вообще нелегалы, которые будут молчать и горбатиться за копейки. И вот этот московский или питерский "барин" с таким настроем приезжает в Крым бизнес строить или отдыхать. А тут местная публика - сплошь с надменными и кислыми рожами. За копейки работать никто не хочет, официанты в кафе и ресторанах не расшаркиваются, а городские дворники улицы плохо заметают", - делится с "Апострофом" строитель из Симферополя Дмитрий.

Все претензии "понаехавших" по поводу якобы лени и нечистоплотности крымчан мужчина считает надуманными. "Еще до "референдума" работал в Москве на стройках. Стоит только отъехать 100- 150 км за МКАД, так цивилизация резко заканчивается: заброшенные селения, отсутствие дорог, магазинов, больниц и инфраструктуры вообще. Кругом грязь, пьянство и безнадега. Да у нас в Крыму даже в самых задрипанных степных захолустьях такого никогда не было! У меня родители под Красноперекопском живут - по нашим меркам, это считается депрессивная местность, но у них в округе таких сел, как я видел в России, нет", - рассказывает Дмитрий.

Представитель гражданского объединения "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров пояснил в комментарии "Апострофу", что Кремль целенаправленно завозит в регион собственных граждан, дабы разбавить ими "аборигенов" с украинскими документами. С одной стороны, Москва не доверяет местному населению, прекрасно понимая, что без "зеленых человечков" аннексия бы провалилась. На полуострове весной 2014 года попросту не было социальной базы для широкого сепаратистского движения. Большая часть нынешних записных сторонников России боролись с украинской властью, лихо продавливая диван.

Без "зеленых человечков" аннексия Крыма провалилась быФото: Getty images

С другой стороны, Москва не оставляет попыток протащить признание Крыма "российским" будь то в формате "повторного референдума" (желательно привезя на него наблюдателей из Евросоюза) или некой международной конференции с участием ведущих государств мира. Соответственно, чем больше людей проголосует за Россию на "повторном референдуме", тем выгоднее для кремлевского начальства.

"Россия, заселяя Крым своими гражданами, совершает преступление. Согласно Женевским конвенциям по защите гражданского населения в ходе войны, государство-оккупант не имеет права менять социально-демографическую ситуацию на захваченной территории. Также Кремль не имеет права внедрять на оккупированной территории собственное законодательство, в том числе уголовное. В соответствии с международным правом, в отношении крымчан должны применяться только украинские законы. Также Кремль совершает преступление, вывозя крымчан (граждан Украины) на территорию России для "суда" или помещения в изолятор", - пояснил Дамир Минадиров.

Судя по действиям Кремля, российские власти уже не рассчитывают перевоспитать крымчан, живших при украинской "вольнице". Да и большая любовь к России так и осталась бутафорией. Местную публику продолжат разбавлять переселенцами и всячески "фильтровать" при приеме на работу или службу, требуя сдать и уничтожить украинские паспорта и прочие документы.