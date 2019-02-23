Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

России необходимо дать жесткий отпор за действия в Керченском проливе, поскольку если россиян не остановить, дальше они захотят перекрыть Украине доступ к Черному морю, рассказал в интервью "Апострофу" капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России ГАРРИ ТАБАХ. Также он выразил мнение, что захват украинских моряков как заложников доказывает полную шизофрению Кремля.

Первую часть интервью с Гарри Табахом читайте тут: С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

- Солидарны ли вы с мнением экспертов, которые утверждают, что Россия сначала захватит Азовское море, а потом перейдет к Черному?

- Я считаю, что если сейчас ее не остановить, то так и будет.

- А насколько сейчас высок риск развития такого сценария?

- Это как следующий ход в шахматах: если вы не собьете этого короля или королеву, не поставите им шах и мат, то они вам поставят его.

- Оценивая действия украинского правительства, по вашему мнению, все ли было сделано с их стороны, чтобы не допустить произошедшего с украинскими моряками. Ведь еще весной 2018 года их предупреждали об этом, но, по сути, они все равно бездействовали?

- Я не могу сказать, что они бездействовали, это такие весы: вы можете действовать и спровоцировать их, а если бездействовать, то тоже спровоцируете. То есть, получается, что сделаете - плохо, не сделаете - плохо. Конечно, это зависит от руководства страны, и когда оно более решительное, то принимает больше решений и больше угроз предотвращает.

Я считаю, что если вы дадите диктаторам волю, то они не остановятся, для них - это наркотик, они больны этим и будут продолжать. До сих пор правительство Украины делало правильные шаги: они не провоцировали Россию и в тоже время вооружались и перестраивали армию. На сегодня украинская армия ничего общего не имеет с армией 2014 года - совершенно другая боевая единица, которая теперь может дать реальный отпор, она вооружена.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Но она же не сопоставима с силами России?

- Конечно, нет, но если сейчас украинцы дадут отпор, то Россия будет очень долго кровоточить. Я всегда сравниваю с Израилем - у них тоже не очень дружелюбные соседи, и им всегда приходиться давать отпор намного большим силам, но это возможно.

- Что конкретно сейчас может сделать Украина в Азовском море? Там появились французские катера, которые просто патрулируют территорию, но при этом у нас нет границ с Россией на море. Что делать в такой ситуации?

- Украинцы ходили туда и обратно и должны продолжать это делать. Я бы посоветовал на эти военные катера, которые будут ходить через Керченский пролив, независимых обозревателей, журналистов, меня. Посмотрим, будут ли россияне таранить катер, на котором нахожусь я? Может, будут, может, нет, но если они будут таранить катер со мной на борту, то это будет уже совсем другая картина, будет совершенно другой скандал.

Считаю, что украинские моряки и капитан этой команды, которых взяли в заложники россияне, вели себя очень профессионально, молодцы, что не вступили в бой, потому что потом бы Россия сказала, что они начали по ним стрелять. Они правильно сделали, что пытались уйти от этого. Думаю, что это войдет в учебники всех военно-морских училищ, как не надо поступать с российской стороной.

- С другой стороны, им ведь удалось припугнуть Украину и нанести экономический урон этому региону?

- Самый большой вред, они нанесли сами себе. На них уже смотрят как на дикарей, которые действуют, как КГБ-беспредельщики. У всех есть какие-то принципы, по каким нужно действовать, но только не у них. Когда я еще служил в России, то тогда были понятия, такие себе договора неписаные: семью не трогать, детей не трогать и т.п. А сейчас - это беспредел, и то, что они творили в Керченском проливе, даже взяв украинских моряков в заложники - это полный беспредел! Вот как можно с этими людьми договариваться?!

В качестве кого они захватили моряков? Если как военных, то их должен судить трибунал, а для этого нужно доказать совершение военного преступления, а его там не было со стороны украинских моряков. Значит, они просто военнопленные, и их должны содержать в их форме, при них должен быть всегда командир. Даже есть закон "О военнопленных". Судить в РФ их собрались гражданским судом. Так они гражданские или военные? Если гражданские, то вы обстреляли гражданское судно. Поэтому тут непонятно, с кем и о чем договариваться. Похоже на то, что идет шизофрения такая.

Я в американской истории ни разу не встречал такого, чтобы таранили корабль, потому что это очень опасная вещь, и ты можешь намного больше повредить свой корабль, чем корабль противника. У капитанов и моряков это просто в крови течет, что нужно сделать все, для того чтобы сохранить плавучесть, живучесть корабля и команды. Честно, я был в шоке, когда это видел, и подумал, кто командует этим катером?

На сегодняшний день, по моему мнению, россияне проиграли на 100%, и люди мыслящие и моряки думают, что они сошли с ума и с ними договариваться просто не о чем.

Гарри Табах в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф

- Как действовать в такой ситуации? Сидеть и наблюдать, что они дальше сделают? И как вы оцените помощь Запада для Украины в данной ситуации?

- Украина никакими возможностями не может напрямую воевать с Россией. Украине нужны союзники, коалиция, скажем так. Минирование пролива не думаю, что поможет найти союзников, и это опасно очень. Поэтому, чем больше ошибок Россия будет допускать таких, как в Керченском заливе, тем больше будет коалиции и сплоченности всего мирового сообщества вокруг Украины. Это ведь гибридная война, не открытая, поэтому я считаю, что украинцы просто должны использовать свое право ходить через Керченский пролив. Недавно Россия праздновала годовщину снятия блокады Ленинграда, но при этом считают нормальным устроить блокаду соседней стране.