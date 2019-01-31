В США придумали, как взять Россию под контроль в Азовском море

В Азовском море должно быть введено международное наблюдение для фиксации российских действий и предотвращения возможной эскалации.

Такое мнение высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время международного телефонного брифинга для журналистов, в котором участвовал и "Апостроф".

"Думаю, если для помощи Украине разместить там международных наблюдателей, это будет очень важной составляющей для пристального наблюдения за ситуацией, фиксации российских действий и, возможно, предотвращения насилия вроде того, которое состоялось в ноябре", - сказал спецпредставитель США.

Он добавил, что идея мониторинга - очень важна. Проблема в том, однако, как этого достичь, поскольку ОБСЕ занимается мониторингом на Донбассе, и Россия утверждает, что организация не имеет мандата для наблюдения в Азовском море или еще где-то, кроме линии прекращения огня на Донбассе.

Украина же, по словам Волкера, хотя и приветствует идею международного присутствия, но несколько скептически, потому что не хотела бы, чтобы иностранные наблюдатели подчинялись российскому политическому надзору, как это происходит в ОБСЕ.

"По моему мнению, лучшим выходом было бы, если бы международные наблюдатели располагались на беспрекословно украинской территории, на украинском кораблях и по приглашению Украины. Нет необходимости выходить за эти пределы, потому что это не часть зоны конфликта", - отметил Волкер.

Как сообщал "Апостроф", кроме этого Волкер предположил, что Россия намерена шантажировать Украину, используя пленных украинских моряков.

Также он выразил убеждение, что против России могут быть введены новые санкции за агрессию на море.