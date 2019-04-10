У Зеленского назвали 10 его первых шагов в случае победы на выборах

Соратники кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали о том, что он собирается делать в первую очередь в случае возможной победы на выборах.

Об этом идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев сообщили журналистам "LIGA.net".

По их словам, десять первых решений Зеленского на посту президента будут выглядеть следующим образом:

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Президент Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций ЛНР и ДНР переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса экс-главу АП Виктора Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом. Примеров "конкуренции" в команде не назвали, как будет реализовывать - не рассказали. Мол, это военный вопрос, а на эту тему озвучивать ничего не будут "ни до выборов, ни после" выборов.

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Зеленский считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

Внесет в Раду экономический блок законопроектов. Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет,чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов, но показать его команда не захотела. Одновременно Зеленский попросит Раду ратифицировать конвенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией - это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей.

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля. Переговоры, заявляют в команде, проведены, но называть фамилии не хотят. Мол, чтоб не было проблем у кандидатов. Называют как пример ситуацию Сергеем Кривоносом, которому Зеленский якобы предлагал должность начальника Генштаба, но затем он принял предложение Порошенко стать замсекретаря СНБО. Неофициально другие собеседники издания в окружении Зеленского называют такие имена: МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ - экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ - Игорь Смешко.

Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Тоже не показали. Говорят - законопроекты еще пишутся. Идея - урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции; процедура отзыва нардепов; процедура импичмента президента.

Проведет аудит государства. Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Цель - чтоб Зеленский понял, что происходит в стране, что было сделано и так далее.

Внедрит "секретный план" для Рады. Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят".

Реформирует Администрацию президента. Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Обещает рассекретить список гостей АП.

Подробнее о кандидате в президенты Владимире Зеленском читайте в интервью "Апострофа" с Сергеем Гайдаем: Зеленский не знает, как завершить войну, но у него есть один ход.