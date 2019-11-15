Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Третий год подряд в Балаклее происходят взрывы на военных складах. 15 ноября во время утилизации боеприпасов погибли двое военнослужащих. Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на ЧП оперативно, выразив соболезнования семьям погибших и пообещав оказать неотложную медицинскую помощь раненым. Но о компенсации семьям погибших - пока ни слова. Хотя, по мнению бывшего главы Службы внешней разведки, генерала армии Украины Николая Маломужа, соответствующее решение должны принять в Минобороны уже сегодня.

Также генерал заявил, что наказание за гибель двух военных и ранения еще пятерых в Балаклее должны в первую очередь понести руководство военной части и работники Генштаба. Но проблема более глобальная и заключается в отсутствии профессионализма военного руководства. Такое мнение Маломуж высказал "Апострофу".

Мы снова столкнулись с нарушениями правил техники безопасности. Хотя Министерство обороны заявляло, что это плановые уничтожения боеприпасов, для правильного проведения этих действий нужно было задействовать все необходимые средства безопасности, и особенно - связанные с дистанционным уничтожением этих боеприпасов. Саперы и другие военнослужащие не должны были находиться в непосредственной близости от места взрывов. В таких случаях должны быть подготовлены защищенные места - хранилища или котлованы. Все мероприятия должны проходить дистанционно, когда люди находятся в полной безопасности. Самое главное, что для проведения таких мероприятий не требуется дополнительных средств, особых условий и особых технических средств. Это производится с помощью простых дистанционных приборов, которые есть в распоряжении военных взрывотехников.

Мы уже имеем негативную практику неконтролируемых взрывов в Балаклее, когда сдетонировали снаряды и другие системы залпового огня - в тот период также нарушались правила техники безопасности и пожарной безопасности. Сегодня и руководители этого полигона, и сами исполнители, и руководители взрывотехнической службы допустили нарушения элементарных правил.

Взрывы в Балаклее, 2017 годunian

В первую очередь за этот случай должно понести наказание руководство воинской части, которое несет юридическую ответственность за проведение работ по уничтожению боеприпасов и обеспечение техники безопасности. Это командир воинской части и руководитель того наряда, который проводил мероприятия. Если следствие установит в их действиях признаки преступления, они должны понести уголовную ответственность.

Ответственность за провал обеспечения режима уничтожения боеприпасов и привлечение наряда должны понести также люди на уровне Генштаба и Минобороны, потому что они должны отработать меры, которые не допускали бы таких последствий. Ведь работали комиссии, было заседание СНБО по этому вопросу, но, как видим, действенных мер не было задействовано по линии кураторства.

Начальники "главков" по обеспечению боеприпасов, другие должностные лица, не выполнившие решение СНБО по обеспечению и недопущению нарушений, также должны понести наказание. Командиры частей и командиры, обеспечивавшие уничтожение боеприпасов с нарушениями конкретных инструкций, а следовательно закона, должны нести уголовную ответственность. А руководители, которые должны контролировать, создать условия, назначить соответствующие профессиональные кадры, должны понести административные и дисциплинарные наказания в виде смещения с должностей и увольнения с работы.

К министру обороны вопросов нет

Министр обороны только приступил к исполнению служебных обязанностей и не разобрался в проблемных направлениях. Однако сейчас главой Минобороны является некомпетентный человек, у которого нет ни соответствующего образования, ни опыта, ни видения ситуации (министром обороны является Андрей Загороднюк, - "Апостроф") - и он не может глубоко оценить существующие в армии проблемы, и в этой ситуации в частности. Поэтому особых ожиданий к нему и не могло быть - и его вины в этой трагедии нет.

"Снимать" его пока еще рано, но он должен сделать выводы из случившегося. Наш министр обороны может говорить об общих, юридических, интеграционных аспектах, но это теория. В его прямой компетенции не только стратегия, но и хранение боеприпасов, склады. Начальник генштаба имеет боевой опыт, но он эти темы не охватывает.

Николай Маломуж: "В прямой компетенции министра обороны не только стратегия, но и хранение боеприпасов, склады"unian

Практика, когда Кабмин формируется по политическому признаку, неплохая. Но для нас в сегодняшних реалиях это принципиально неприемлемо. Должен быть мощный кулак - министр обороны с военным опытом, начальник генштаба, заместители, командующие. Тогда будет реальная комплексная система безопасности и обороны, включая СБУ и разведку. Если начнем играться - назначать людей по политическим мотивам, набирать им команды советников, заместителей - будет полный провал. Как правило, советники ничем не помогают - все решения должно принимать компетентное первое лицо.

В период политической, экономического, дипломатического кризиса и кризиса безопасности в правительстве должны работать профессионалы. А в сфере безопасности и обороны - это военные или люди с военной специальностью. Более того, я общался с руководителями Минобороны стран НАТО, с представителями ЦРУ, ФБР, руководителями спецслужб Великобритании, США и Китая. Они утверждают, что вооруженные силы работают эффективно в условиях военных действий там, где ими управляют профессионалы высокого класса.

У нас сегодня практически идет война, следовательно министром обороны и руководителями спецслужб должны быть не политики, а профессионалы высокого класса, у которых есть видение программы действий, авторитет среди военнослужащих и международных партнеров. Возникает вопрос реальных дел, а не только разговоров на СНБО, механизма выполнения принятых решений - а реализовать их может только профессионал. Но у нас, как правило, этого не было - проходили по политическим, кумовским квотам, приводили школьных товарищей, бизнесменов и назначали с подачи из-за границы. Поэтому кризис у нас существует со времен Кравчука.

Родственники погибших должны получить компенсацию - это решение должны принять в Минобороны уже сегодня. Во многих странах это миллионы или сотни тысяч долларов США. У нас тоже должна быть серьезная компенсация - ее надо провести оперативно, без каких-либо задержек. Потому как по погибшим на Востоке люди часто обращаются ко мне - есть много вопросов и нареканий, что эти компенсации не выплачивают.