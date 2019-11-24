Будут отмазывать: в сети волна гнева из-за ДТП с участием Кулебы

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поделился деталями жуткого ДТП с участием автомобиля уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, которого и называют виновником аварии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги столкнулся с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г.р., уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - рассказал он.

По его словам, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

В сети поднялась волна возмущения из-за того, что чиновник ехал на красный свет светофора.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео момента ДТП, в котором тяжело пострадал Кулеба с сыновьями.