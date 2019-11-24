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Страшное ДТП под Киевом с участием детей: пострадал уполномоченный по правам ребенка

воскресенье, 24 ноября 2019, 17:32
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В воскресенье, 24 ноября, в ДТП с участием детей на Одесской трассе возле села Чабаны, пострадал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба со своими детьми.

Об этом "Апострофу" сообщили коллеги пострадавшего.

Кулеба на данный момент, по данным лидера Международного общественного движения "ЖИВИ" Оксамыты Новачук, находится в тяжелом состоянии, у него раздроблен таз. Также в тяжелом состоянии находится один из трех его детей.

Как передает ZN.ua, с Кулебой в авто были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", также появилось видео момента ДТП, в котором тяжело пострадал Кулеба с сыновьями.

Кроме того, под Киевом пьяный водитель устроил жуткое ДТП, в результате которого пострадавшая девушка находится в коме.

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