Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

82 гражданина Ирана, 63 канадца и 11 граждан Украины - всего 176 человек - погибли в результате авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752, который упал вскоре после вылета из международного аэропорта иранской столицы Тегерана имени имама Хомейни. "Апостроф" собрал главную информацию о трагедии.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" направлялся из Тегерана в Киев. Борт поднялся в воздух около 5:44 по местному времени (4:14 по Киеву), однако через несколько минут потерпел крушение. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Ни один из них не выжил. Большинство пассажиров - иранские студенты, которые учились в Канаде и имели паспорта с двойным - ирано-канадским - гражданством. Молодежь возвращалась в учебные заведения после рождественских каникул. Как отметили в Совете нацбезопасности и обороны Украины, два человека не сели на самолет.

Подробности авиакатастрофы

Самолет упал между городами Паранд и Шахриар. Спасатели прибыли на место сразу после аварии, но не смогли ничего сделать из-за пожара на месте катастрофы, передает CNN слова главы иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пирхосейна Куливанда. Представители "Красного полумесяца" (аналога "Красного Креста" в исламских странах, - "Апостроф") заявили, что из-за пожара тела погибших обгорели настолько, что ни одно не удастся распознать.

Спасатели прибыли на место сразу после аварии Фото: Getty images

В МАУ заявили, что перед падением самолет набрал высоту 2,4 км, поэтому вероятность ошибки экипажа минимальна. Самолет был приобретен в 2016 году, работал исправно, а последняя проверка была проведена 6 января. Руководство МАУ склоняется к мнению, что причиной аварии стало возгорание двигателя из-за внутренней неисправности.

Причины и версии трагедии

Предварительная причина аварии - возгорание двигателя. Технической поломкой объясняет катастрофу и полуофициальное иранское агентство новостей ISNA.

"Как только самолет взлетел, произошло возгорание в одном из двигателей. Затем пилоты потери контроль над судном и направили его на землю", - рассказал Кассем Биниаз, представитель Министерства дорог и городского развития Ирана.

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В то же время производитель авиадвигателей CFM, которые были установлены на самолете, заявил, что любые спекуляции на теме катастрофы являются преждевременными.

Интернет-сервис по отслеживанию полетов FlightRadar 24 сообщил, что Boeing 737 был в эксплуатации около 3,5 лет. Также сайт предполагает, что авария могла произойти через 2 минуты после взлета.

Вместе с тем, представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде назвала еще одну деталь катастрофы: "Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась".

Опрошенные "Апострофом" эксперты считают, что до обнародования официальной причины авиакатастрофы и данных "черных ящиков" обсуждать версии не стоит. Тем более, что сейчас данных достаточно мало, а информационные манипуляции вокруг данной истории уже превратили Интернет в рассадник фейков и конспирологических теорий.

Цветы у посольства Канады в Киеве Фото: Апостроф

Эксперт авиационной отрасли Богдан Долинце говорит, что в ситуации военных конфликтов большинство авиационных инцидентов происходит вследствие внешних вмешательств.

"Это может быть столкновение с дроном, попадание ракеты из переносного комплекса. Или технические неполадки самолета, человеческий фактор, что-то могло появится в багажном отсеке перед вылетом", - сказал он "Апострофу".

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Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, в прошлом заместитель командира авиационной базы по летной подготовки ВСУ, в комментарии "Апострофу" подчеркнул, что возгорание двигателя Boeing 737-800 может быть следствием, но не причиной падения лайнера. По его словам, результаты расследования будут зависеть от того, насколько власти Ирана будет готовы предоставить доступ к расследованию международным экспертам, в частности специалистам корпорации Boeing.

"По опыту моей первой профессии, у меня возникают сомнения, что самолет может упасть после возгорания двигателя. Это только следствие, а не причина падения. До результатов расследования, думаю, стоит рассматривать версию иранской стороны о технической неисправности. При поиске причины разрабатываются все возможные версии, вплоть до мифических. Поэтому давайте не будем спешить", - заявил изданию Мельник.

Был ли теракт?

Посольство Украины в Тегеране сначала заявило, что исключает вероятность катастрофы из-за теракта или ракетного удара. Позже текст подправили, написав что "информация о причинах авиакатастрофы засекречена следственной комиссией". В управлении гражданской авиации Ирана заявили, что начали расследование.

Украина примет участие в расследовании как государство, где был зарегистрирован самолет. О том, что правительство отправило соответствующее ходатайство заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Цветы и бумажный самолет у посольства Ирана Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Высказывания любых версий до официального выяснения причин - это манипуляции. Давайте не будем распространять сейчас слухи. Расследование будет, конечно, проводиться многими группами. Внутри Ирана будут работать официальные органы этого государства. И мы, конечно, уже подали необходимые ходатайства для того, чтобы быть присоединиться к этому расследованию на территории Ирана", - сказал Гончарук на брифинге в Киеве.

Тем не менее, данная трагедия оказалась подходящим объектом для информационных провокаций. Политолог Евгений Магда считает, что Российская Федерация обыграет ситуацию с катастрофой рейса Тегеран-Киев, чтобы минимизировать свою ответственность за сбитый в 2014 году малазийский лайнер МН17.

"Большинство украинцев находится под влиянием информационного поля РФ. Даже тот факт, что на сайте Совета национальной безопасности и обороны используют фото российского Telegram-канала, говорит, что у нас не все хорошо. Кремль сейчас будет качать ситуацию, что самолет был сбит над горячей точкой, где было закрыто авиасообщение, как в 2014 году на Донбассе. Официальные заявления президента Зеленского о создании комиссии и открытии уголовных производств - это не то, что нужно делать, чтобы противостоять информационной войне", - сказал в комментарии "Апострофу" Магда.

"Черные" ящики "в Тегеране

США заявили, что присоединятся к расследованию как страна разработчик и производитель самолетов Boeing. В Иране отказались передавать оба найденных на месте трагедии "черных ящика" компании Boeing. По словам чиновников, они проведут экспертизу самостоятельно.

Президент Украины Владимир Зеленский, только узнав о трагедии, заявил о прекращении своей поездки в Оман и возвращении в Киев. Также глава государства поручил генпрокурору Украины Руслану Рябошапке открыть уголовное производство из-за падения самолета.

Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Отметим, что президент РФ Владимир Путин направил Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с катастрофой.

Старые проблемы Boeing

Представитель компании Boeing заявил CNN, что они знают об аварии и собирают больше информации.

Интересно, что авария рейса PS752 произошла через несколько дней после того, как Boeing возглавил новый генеральный директор Дэвид Келхоун. Предыдущий управляющий компанией - Деннис Мюленбур - ушел с должности из-за частых аварий самолетов Boeing в 2019 году.

Между тем, международные авиаперевозчики отменяют рейсы над Ираном, Ираком и Персидским проливом. Об изменениях в расписании полетов заявили Finnair и самая большая и самая старая немецкая авиакомпания Lufthansa. Полеты над Ираном до установления причин трагедии с 9 января прекратит и Украина.