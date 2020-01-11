Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Расследование катастрофы самолета компании МАУ, выполнявшего рейс PS752, пока на очень ранних стадиях, чтобы делать какие-то резкие заявления вроде того, что Boeing был сбит той или иной ракетой. Что касается сравнения этой трагедии с крушением рейса MH17 в небе над Украиной - эти две авиакатастрофы имеют одно существенное отличие. Об этом "Апострофу" рассказал британский журналист-расследователь, основатель проекта Bellingcat ЄЛИОТ ХИГГИНС.

- Существует ряд свидетельств о том, что самолет подвергся ракетному удару. Это случайность? Что может быть мотивом инициатора и виновника нападения на самолет? Кто мог выиграть от нападения на украинский самолет над Ираном?

- Создается впечатление, что если самолет действительно сбили иранские силы противовоздушной обороны, то это произошло случайно. Логично предположить, что иранские силы ПВО были в готовности после обстрела баз в Ираке, а украинский самолет случайно стал целью атаки.

- Можем ли мы провести параллели между катастрофой в Иране и сбитым рейсом MH17 в небе над Украиной в 2014 году?

- На первый взгляд - ситуации очень похожи. Ведь и в первом, и во втором случае мы имеем дело с коммерческим самолетом, сбитым ракетой неизвестного происхождения. Но существует одно ключевое отличие - украинский Boeing был вероятно сбит иранскими силами над иранской территорией.

В этом отличие от MH17, когда Украина расследовала атаку на самолет другой страны (Малайзия), сбитый третьей стороной над украинской территорией.

Это означает, что если Иран захочет скрыть факты и притормозить расследование, то у них гораздо больше возможностей, чем у исполнителей атаки на МН17.

- Пока Украина очень пассивно реагирует на информацию о катастрофе. Правильная ли такая позиция?

- Думаю, что такая позиция обусловлена тем, что все еще существует определенная степень неопределенности вокруг ситуации с самолетом. Надеемся, что когда ситуация станет понятной, украинская власть будет чувствовать себя комфортнее и сделает соответствующие заявления.

- Если Украина не будет требовать ответа от Ирана и просто "простит" инцидент, как это повлияет на процесс МН17 в Гааге?

- Я сомневаюсь, что будет прямое влияние, но прогнозировать что-то трудно. Расследование инцидента в Иране еще на очень ранних стадиях, и есть много факторов, которые усложняют ситуацию.