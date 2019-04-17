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"Нотр-Дамы" по-украински: опубликовали фото 10 исторических зданий в Киеве, ставших жертвами пожаров

среда, 17 апреля 2019, 11:05
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На фоне масштабного пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже в сети показали десять исторических сооружений Киева, которые в свое время были повреждены огнем.

Список таких сооружений опубликовало издание LB.ua.

1. Дом художника Александра Мурашко по ул. Малая Житомирская. На реконструкцию здания требуется 5 миллионов гривен.

2. Дом на углу Ильинской и Волошской. Пожар здесь случился в декабре 2017 года. Интересно, что перед этим власти Киева заявили о планах застроить данный квартал.

3. Дом на Андреевском спуске, 34б. Был поврежден пожаром в 2007 году, после чего огонь полностью уничтожил здание в 2015 году.

4. Центральный гастроном. Пожар здесь возник в 2017 году. Ожидается, что здание восстановят в виде торгового центра.

5. Дом на Грушевского 4-б. Пожары здесь были в 2013 и в 2019 годах.

6. Гостиный двор. Огонь здесь бушевал в 2013 году. Активисты считают, что это был поджог с целью превратить разваленное здание в новый и красивый торговый центр.

7. Дом на Аллы Тарасовой, 4. В июне 2011 года этот памятник архитектуры, которому более 100 лет, не пережил пожар.

8. Сечевых стрельцов, Здесь была целая серия пожаров, в том числе уже и в этом году.

9. Дом Вертипороха на Межигорской. Огонь охватывал историческое сооружение четыре раза, последний - в 2018 году.

10. Богдана Хмельницкого 12-14. Типичное заброшенное здание, где неоднократно пылал огонь. Последний пожар здесь был в 2018 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети делятся грустными рисунками и фотожабами в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

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