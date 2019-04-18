Появилось сделанное из космоса впечатляющее фото Нотр-Дама после пожара

Появилось сделанное из космоса фото знаменитого собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который серьезно пострадал при масштабном пожаре 15 апреля.

Снимок обнародовала космическая программа ЕС по наблюдению за Землей.

В подписи к снимку говорится, что его представила компания Planet Labs, которая разрабатывает космические спутники.

Ранее в сети появились фото собора, сделанные управляемым беспилотником с высоты птичьего полета.

Напомним, с пожаром спасатели боролись 9 часов. Огонь уничтожил две трети кровли, шпиль и часы собора. При этом уцелел один из главных витражей - Южное окно-роза (La Rose Sud или Rose du Midi). На восстановление храма может уйти от 5 до нескольких десятков лет.

Как сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами.