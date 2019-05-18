Евровидение 2019: онлайн трансляция финала

Вечером в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве (Израиль) состоится гранд-финал Евровидения-2019. В нем за главную победу в конкурсе этого года посоревнуются 26 стран: по 10 финалистов из первого и второго полуфиналов, Большая пятерка Евровидения и страна-хозяйка.

Старт финала и начало его онлайн-трансляции запланированы на 22:00 по киевскому времени. The Lime покажет полное видео и расскажет о ключевых событиях вечера.

Программа гранд-финала будет состоять из двух интервал-актов, в каждом из них выступят 13 стран-участниц. В первой части: Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды и Греция. Во второй части финала: Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания.

Как стало известно ранее, в финале Евровидения-2019 ожидаются выступления специальных гостей. На сцене выступит победительница прошлого года Нетта Барзилай, Верка Сердючка, а также американская поп-дива Мадонна. 15 мая артистка прилетела в Израиль, где уже провела первые репетиции. Поговаривают, баснословный гонорар артистки оплатит местный миллиардер.

На кого ставят букмекеры

По завершении второго полуфинала прогнозы букмекеров резко изменились. Фаворит конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, значительно укрепил свою позицию. Показатель вероятности его победы достиг на данный момент отметки в 47%.

Ближайшим соперником Лоуренса стала представительница Австралии, исполнительница Кейт Миллер-Хайдке, чьи шансы оцениваются в 12%.

В топ-5 по состоянию на 18 мая входят также Швейцария, Швеция и Италия. Шансы представителя России, Сергея Лазарева, продолжают падать. За последние сутки артист с показателем вероятности победы в 4% спустился с 4-го месте на 7-е.

Где смотреть финал Евровидения-2019

Несмотря на отказ Украины от участия в конкурсе этого года, каналы-трансляторы UA:ПЕРШИЙ и СТБ традиционно транслируют полуфиналы и финалы Евровидения. Следите также за ходом гранд-финала в режиме онлайн на страницах "Апострофа" и The Lime.