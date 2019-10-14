Покров Пресвятой Богородицы: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

В понедельник, 14 октября, православные и греко-католики отмечают великий праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают чудо, которое произошло в 910 году в Константинополе.



По преданию, город осадили полчища врагов. Жители собрались в храме, где хранился пояс Девы Марии, и молились о спасении. Их молитвы были услышаны - Богородица явилась к молящимся, распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, защищая их от врагов и напастей. Вскоре Константинополь был освобожден, а его жители спасены.

На праздник Покров Пресвятой Богородицы, по традиции, всей семьей идут в церковь, возносят молитвы и просят Божию Матерь о заступничестве и спасении. В этот день также принято поздравлять родных и близких со светлым праздником.

"Апостроф" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Покровом в стихах



Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

***

Желаю, чтобы Божия Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

Покров Богородицы, волей Господней,

Пусть счастьем одарит и морем тепла,

Надеждою, верой и близких любовью,

Укроет от бед, неприятностей, зла!

***

Под звон благовеста напевный,

Пусть благость на вас снизойдет,

Покровом Царицы Небесной,

Укроет от бед и невзгод!

Пусть счастье вам жизнь осияет,

В семье воцарится любовь,

На истинный путь направляет,

Пусть Матери Божьей Покров!

Поздравления с Покровом в прозе

Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь!

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Сегодня в этот святой и великий праздник я хочу пожелать вам всего самого доброго, светлого и прекрасного. Чтобы все ваши дни были такими же теплыми и всегда освещали вашу душу. Чтобы злые люди никогда не встретились на вашем жизненном отрезке, и чтобы ваш дом укрывала Божья благодать и свет Пресвятой Богородицы. С Покровом вас и наилучшими пожеланиями.

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Говорят, с приходом Покрова земля покрывается первым снежком. Так пусть же этот снег будет чистым и светлым, как ваша совесть. Пусть в каждом доме царит покой и уют, пусть все ненастья проходят стороной. Пусть птица счастья прилетает почаще к вам. Всех земных благ вам, радости и долголетия. Пусть судьба будет благосклонною к вам, а удача стучится в дом. Здоровья вам крепкого, силы воли и терпения. Пусть в ваших сердцах всегда поёт весна. Дай Бог вам мира и благополучия, везения и успехов.

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Сегодня тысячи искренне верующих голосов возносят молитвы Святой Деве! Пусть Она ответит на каждую вашу праведную просьбу, избавит от печалей и горестей, наполнит своей благостью и укроет от всякого зла! Поздравляем с приходом Покрова Пресвятой Богородицы!

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В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

Поздравительные открытки

Видеопоздравления с Покровом