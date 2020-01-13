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Щедрый вечер 2020: традиции празднования Маланки и что нельзя делать в этот день

13 января проходят шумные народные гулянья, щедрое застолье, а также традиция щедрования

Татьяна Гайдина понедельник, 13 января 2020, 15:25
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13 января проходят шумные народные гулянья, щедрое застолье, а также традиция щедрования Фото: pixabay.com

В канун Старого Нового года, 13 января, принято отмечать Щедрый вечер или праздник Маланки. Этот день наполнен обычаями и множеством традиций, которые уходят корнями в дохристианские времена.

Маланкой этот день называют по имени святой, которая всю свою жизнь посвятила служению Христа. А "щедрым" этот вечер стал из-за обычая готовить щедрый праздничный стол. Наши предки верили, что чем больше будет угощений, тем лучше и богаче будет следующий год.

Основной традицией вечера считались блюда из свинины, которые воспринимались, как символ непрерывности жизни. Также на праздничном столе вечером 13 января должна стоять кутья, но уже щедрая, заправленная маслом и салом. Кроме того на праздник принято печь блины, пироги и вареники.

Еще одной традицией Щедрого вечера являются щедривки. Это обрядовые песни, которые принято распевать вечером, уже после захода солнца.

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По обычаю щедровальники наряжаются в костюмы и ходят по домам, распевая щедровки, желая хозяевам благополучия. Взамен они получают сладости и мелкие деньги.

А в некоторых регионах Украины регионах сохранился обряд "ведения Маланки". Молодые люди переодеваются в известных фольклорных персонажей и животных и ходят в таком виде по селу. Одного парня одевают в женскую одежду и называют Маланкой.

Под конец вечера молодежь сжигает соломенного Дидуха, прыгая через костер. Его считали духом опекуна хозяйства и покровителя рода. Этот обряд символизирует очищение от общения с нечистой силой.

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Что нельзя делать на Щедрый вечер 13 января

Наши предки верили, что в этот день нельзя произносить слово "тринадцать", а также считать мелкие монеты - все это может в будущем обернуться слезами.

13 января не рекомендуется давать деньги в долг, иначе весь год будете должником.

В Щедрый вечер нельзя ссориться, ругаться и сквернословить.

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Нельзя праздновать в темной или старой одежде.

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