Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования

Совсем скоро наступит самый романтический праздник в году - День святого Валентина. Каждый год 14 февраля всем влюбленным предоставляется дополнительная возможность в очередной раз сказать о своих чувствах, побыть наедине и сделать друг другу приятный сюрприз.

Чтобы День всех влюбленных запомнился надолго, лучше спланировать его заранее. "Апостроф" предлагает 5 простых идей для празднования Дня святого Валентина, которые сделают этот праздник сказочным, волшебным и запоминающимся.

Романтический ужин

Это, пожалуй, самый популярный способ провести 14 февраля. Он сразу может показаться банальным, но даже такой традиционный вариант можно сделать ярким и необычным. Например, можно заказать столик в ресторане, где вы никогда не были, или устроить ужин в том месте, где прошло ваше первое свидание.

А можно устроить романтический вечер и дома. Вы можете приготовить любимые блюда, насладиться романтическими фильмами и общением друг с другом.

Романтическая фотосессия

14 февраля можно устроить фотосъемку в формате love story. Выберите фотографа, продумайте образы и подготовьте небольшие реквизиты, которые помогут сделать вашу фотосессию интереснее. Местом съемки может быть фотостудия, любимое кафе, парк или другое место, которое что-то значит для вашей пары.

Исполнение желаний

Сделайте в этот вечер то, о чем вы мечтаете уже давно. Это может быть что угодно: прогулка на люксовом авто по ночному городу, полет на воздушном шаре или катание на лошадях. Вы можете попробовать освоить азы парной йоги или, например, аргентинского танго. Это все наверняка подарит вам море положительных эмоций и невероятный заряд энергии.

Медовые выходные

Поскольку в 2020 году День святого Валентина выпадает на пятницу, то можно организовать небольшую поездку на выходные. Представьте, как будет романтично побродить по улочкам незнакомого города, зайти в уютное кафе и признаться в своих чувствах прямо на перроне вокзала. Такое путешествие точно запомнится на всю жизнь.

SPA для двоих

Совместное посещение спа-салона поможет убежать от серых будней и ежедневной суеты, а также укрепить ваши чувства. Это время вы посвятите только своему любимому человеку, оставив в стороне все проблемы и заботы. Подарите друг другу несколько часов удовольствия и этот День святого Валентина точно останется в памяти надолго.